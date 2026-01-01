Inngest adalah mesin orkestrasi alur kerja open-source yang memungkinkan Anda menulis fungsi latar belakang yang andal, alur kerja berbasis event, dan pekerjaan terjadwal langsung di kode aplikasi Anda. Ini menangani percobaan ulang, konkurensi, pembatasan, dan logika fungsi langkah secara otomatis, menjaga kode aplikasi Anda tetap fokus pada logika bisnis daripada masalah infrastruktur.

Self-hosting Inngest di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas eksekusi, data, dan konfigurasi. Ini dilengkapi dengan persistensi SQLite bawaan dan antrean in-memory secara langsung, sehingga Anda dapat menjalankan platform penuh tanpa memerlukan layanan database atau message broker eksternal.