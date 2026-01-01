Deploy Inngest dengan instalasi sekali klik.
Platform orkestrasi alur kerja untuk menjalankan fungsi latar belakang yang andal, pekerjaan terjadwal, dan alur kerja AI.
Pilih paket VPS untuk Inngest
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Inngest
Inngest adalah mesin orkestrasi alur kerja open-source yang memungkinkan Anda menulis fungsi latar belakang yang andal, alur kerja berbasis event, dan pekerjaan terjadwal langsung di kode aplikasi Anda. Ini menangani percobaan ulang, konkurensi, pembatasan, dan logika fungsi langkah secara otomatis, menjaga kode aplikasi Anda tetap fokus pada logika bisnis daripada masalah infrastruktur.
Self-hosting Inngest di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas eksekusi, data, dan konfigurasi. Ini dilengkapi dengan persistensi SQLite bawaan dan antrean in-memory secara langsung, sehingga Anda dapat menjalankan platform penuh tanpa memerlukan layanan database atau message broker eksternal.
Fitur utama Inngest
Pekerjaan Latar Belakang yang Andal
Jalankan tugas latar belakang dengan percobaan ulang otomatis, exponential backoff, dan penanganan kegagalan bawaan â€“ tidak memerlukan infrastruktur tambahan.
Step Function workflows
Susun alur kerja multi-langkah di mana setiap langkah dicoba ulang secara individual dan di-cache, menjadikan orkestrasi kompleks tangguh terhadap kegagalan sementara.
Eksekusi Berbasis Event
Memicu fungsi dari event aplikasi dengan kunci event sederhana, memungkinkan arsitektur yang terpisah dan reaktif di seluruh layanan.
Dukungan Alur Kerja AI
Mengorkestrasi pipeline AI yang berjalan lama dengan dukungan bawaan untuk batas konkurensi, pembatasan laju, dan checkpointing tingkat langkah.
Dev Server bawaan
Kembangkan dan uji alur kerja secara lokal dengan UI berfitur lengkap yang menampilkan riwayat peristiwa, jalannya fungsi, dan jejak langkah secara real-time.
Jalankan Inngest lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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