Deploy DreamFactory instan.
Platform API REST dan GraphQL open-source yang secara otomatis menghasilkan API database yang aman dalam hitungan menit tanpa coding.
Pilih paket VPS untuk DreamFactory
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan DreamFactory
DreamFactory adalah platform pembuatan API open-source yang secara instan membuat API REST dan GraphQL yang terdokumentasi lengkap, terlindungi peran untuk database apa pun â€” MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, dan lainnya â€” tanpa menulis satu baris kode pun. Hubungkan database Anda, dan DreamFactory akan membuat API CRUD lengkap dengan autentikasi, pembatasan laju, dan kontrol akses tingkat bidang yang sudah terpasang.
Self-hosting DreamFactory di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas data dan lapisan API Anda, tanpa harga per panggilan atau keterikatan vendor. Deployment ini mencakup MySQL untuk database sistem dan Redis untuk caching berperforma tinggi, memberi Anda platform API siap produksi secara langsung.
Fitur utama DreamFactory
API yang dihasilkan otomatis
Hubungkan database SQL atau NoSQL apa pun dan langsung dapatkan API REST dan GraphQL yang lengkap dengan dukungan CRUD penuh â€” tidak perlu pengodean endpoint manual.
Kontrol akses berbasis peran
Definisikan izin yang terperinci per pengguna atau peran, membatasi akses hingga ke tabel dan kolom individual untuk menjaga keamanan data.
Dukungan multi-database
Hasilkan API dari MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle, dan puluhan sumber data lainnya dari satu platform.
Manajemen API key
Menerbitkan dan mencabut kunci API per aplikasi atau konsumen, dengan pembatasan laju opsional untuk mencegah penyalahgunaan dan mengontrol penggunaan.
Dokumentasi API Langsung
Setiap API yang dihasilkan dilengkapi dengan dokumentasi Swagger interaktif sehingga developer dapat menjelajahi dan menguji endpoint secara langsung.
Jalankan DreamFactory lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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