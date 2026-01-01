DreamFactory adalah platform pembuatan API open-source yang secara instan membuat API REST dan GraphQL yang terdokumentasi lengkap, terlindungi peran untuk database apa pun â€” MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, dan lainnya â€” tanpa menulis satu baris kode pun. Hubungkan database Anda, dan DreamFactory akan membuat API CRUD lengkap dengan autentikasi, pembatasan laju, dan kontrol akses tingkat bidang yang sudah terpasang.

Self-hosting DreamFactory di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas data dan lapisan API Anda, tanpa harga per panggilan atau keterikatan vendor. Deployment ini mencakup MySQL untuk database sistem dan Redis untuk caching berperforma tinggi, memberi Anda platform API siap produksi secara langsung.