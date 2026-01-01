Deploy Flagsmith instan.
Layanan open-source feature flag dan remote config untuk meluncurkan kode secara tersembunyi, menjalankan A/B tests, dan menargetkan pengguna berdasarkan segmen.
Pilih paket VPS untuk Flagsmith
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Flagsmith
Flagsmith adalah platform feature flag dan remote config open-source yang memungkinkan developer mengirimkan kode di balik toggle, menargetkan fitur ke segmen pengguna, dan menjalankan uji A/B tanpa melakukan deployment ulang. Dibangun sebagai alternatif self-hosted untuk LaunchDarkly dan Split, platform ini menyediakan nilai flag per lingkungan, peluncuran bertahap berdasarkan persentase, variasi multivariat, log audit, dan SDK untuk setiap bahasa pemrograman utama dan kerangka kerja seluler.
Self-hosting Flagsmith di VPS Anda menjaga setiap feature flag, segmen pengguna, dan keputusan peluncuran tetap berada di dalam infrastruktur Anda, alih-alih melewati SaaS pihak ketiga yang dapat melihat bagaimana produk Anda diluncurkan. Pemroses tugas yang dibundel menangani pengiriman webhook, perubahan flag terjadwal, dan pengarsipan log audit secara asinkron tanpa memblokir permintaan evaluasi flag.
Fitur utama Flagsmith
Flag dan konfigurasi jarak jauh
Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur, menargetkan berdasarkan segmen pengguna, menyajikan variasi multivariat, dan menyediakan nilai konfigurasi jarak jauh dari satu platform.
Promosi multi-lingkungan
Promosikan nilai flag dari pengembangan ke staging hingga produksi dengan fitur salin sekali klik dan penimpaan per lingkungan untuk peluncuran yang aman.
Peluncuran Persentase
Meluncurkan fitur secara bertahap berdasarkan persentase traffic dengan pengelompokan tetap per pengguna, sehingga pengguna yang sama akan melihat perlakuan yang konsisten di seluruh sesi.
Audit dan persetujuan
Log audit lengkap dari setiap perubahan flag dengan alur kerja persetujuan permintaan perubahan opsional untuk flag sensitif di lingkungan produksi.
SDK Real-time
SDK resmi untuk JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native, dan Flutter dengan caching evaluasi lokal.
Integrasi dan webhooks
Integrasi Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket, dan webhook memberi tahu tim Anda dan pipeline CI saat flag berubah dalam produksi.
Jalankan Flagsmith lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.