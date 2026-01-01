Flagsmith adalah platform feature flag dan remote config open-source yang memungkinkan developer mengirimkan kode di balik toggle, menargetkan fitur ke segmen pengguna, dan menjalankan uji A/B tanpa melakukan deployment ulang. Dibangun sebagai alternatif self-hosted untuk LaunchDarkly dan Split, platform ini menyediakan nilai flag per lingkungan, peluncuran bertahap berdasarkan persentase, variasi multivariat, log audit, dan SDK untuk setiap bahasa pemrograman utama dan kerangka kerja seluler.

Self-hosting Flagsmith di VPS Anda menjaga setiap feature flag, segmen pengguna, dan keputusan peluncuran tetap berada di dalam infrastruktur Anda, alih-alih melewati SaaS pihak ketiga yang dapat melihat bagaimana produk Anda diluncurkan. Pemroses tugas yang dibundel menangani pengiriman webhook, perubahan flag terjadwal, dan pengarsipan log audit secara asinkron tanpa memblokir permintaan evaluasi flag.