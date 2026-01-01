Deploy instan EmonCMS.
Aplikasi web open-source untuk mencatat dan memvisualisasikan data sensor energi, suhu, dan lingkungan dari waktu ke waktu.
Pilih paket VPS untuk EmonCMS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan EmonCMS
EmonCMS adalah backend open-source dari proyek OpenEnergyMonitor, yang dibangun khusus untuk data energi, suhu, dan lingkungan berbasis deret waktu. Tidak seperti dashboard serbaguna, setiap komponen â€” mulai dari pipeline pemrosesan input hingga mesin penyimpanan PHPFina dan PHPTimeSeries â€” disetel untuk data sensor resolusi tinggi selama bertahun-tahun pada hardware sederhana.
Self-hosting EmonCMS di VPS menjaga pengukuran rumah tangga, surya, pompa panas, dan IoT sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa batas per-feed atau langganan cloud. Tumpukan MQTT broker, MariaDB, dan Redis yang terintegrasi menerima data dari emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, dan sensor yang mendukung HTTP atau MQTT.
Fitur utama EmonCMS
Umpan deret waktu
Mesin PHPFina dan PHPTimeSeries kustom menyimpan pembacaan sensor resolusi tinggi bertahun-tahun jauh lebih efisien daripada basis data SQL umum.
Input MQTT dan HTTP
Menerima data dari emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, atau perangkat apa pun yang dapat memublikasikan MQTT atau memanggil API HTTP.
Pemrosesan input
Rantai konversi unit, akumulator daya-ke-energi, batas laju, dan feed virtual tanpa menulis kode atau skrip eksternal.
Dasbor dan grafik
Editor dashboard drag-and-drop dengan grafik multi-seri, pengukur, dan diagram batang untuk visualisasi sensor secara langsung dan historis.
Aplikasi untuk penggunaan energi
Aplikasi bawaan untuk PV surya, pompa panas, kendaraan listrik, dan konsumsi rumah tangga menampilkan wawasan tanpa konfigurasi manual.
REST API dan ekspor
Baca dan tulis setiap feed melalui REST API yang terdokumentasi dan ekspor data CSV mentah untuk analisis offline atau pencadangan.
Jalankan EmonCMS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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