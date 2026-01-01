EmonCMS adalah backend open-source dari proyek OpenEnergyMonitor, yang dibangun khusus untuk data energi, suhu, dan lingkungan berbasis deret waktu. Tidak seperti dashboard serbaguna, setiap komponen â€” mulai dari pipeline pemrosesan input hingga mesin penyimpanan PHPFina dan PHPTimeSeries â€” disetel untuk data sensor resolusi tinggi selama bertahun-tahun pada hardware sederhana.

Self-hosting EmonCMS di VPS menjaga pengukuran rumah tangga, surya, pompa panas, dan IoT sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa batas per-feed atau langganan cloud. Tumpukan MQTT broker, MariaDB, dan Redis yang terintegrasi menerima data dari emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, dan sensor yang mendukung HTTP atau MQTT.