Deploy instan Grafana Loki.
Sistem agregasi log yang dapat diskalakan secara horizontal, terinspirasi oleh Prometheus, dirancang untuk pengindeksan label yang hemat biaya alih-alih teks lengkap.
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Grafana Loki adalah sistem agregasi log open-source yang dibangun oleh Grafana Labs yang menggunakan pendekatan Prometheus untuk log â€” sistem ini mengindeks hanya sejumlah kecil label metadata per aliran, bukan konten log lengkap, yang menjaga biaya penyimpanan dan overhead operasional jauh lebih rendah dibandingkan database log tradisional. Log didorong masuk oleh agen seperti Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, atau Vector dan dikueri dengan LogQL.
Template ini menggabungkan Loki dengan Grafana yang telah dikonfigurasi sebelumnya sebagai UI dan menyediakan Loki sebagai sumber data default, sehingga log dapat dicari di tampilan Jelajahi saat stack aktif. Self-hosting di VPS menjaga log aplikasi dan audit yang sensitif sepenuhnya dalam infrastruktur Anda sendiri, tanpa biaya penyerapan per-GB.
Fitur utama Grafana Loki
Pengindeksan berbasis Label
Loki mengindeks hanya beberapa label metadata per aliran log alih-alih muatan penuh, mengurangi biaya penyimpanan dan memori dibandingkan dengan mesin bergaya Elasticsearch.
Bahasa kueri LogQL
Kueri log dengan sintaks yang terinspirasi PromQL yang mendukung pemfilteran, penguraian, dan ekstraksi metrik sehingga Anda dapat membuat grafik tingkat kesalahan dan latensi langsung dari baris log.
Terpaket Grafana UI
Instans Grafana yang disertakan dilengkapi dengan Loki yang telah dikonfigurasi sebelumnya sebagai sumber data, siap untuk tampilan Jelajahi, dashboard, dan peringatan terpadu sejak hari pertama.
Penyerapan multi-agen
Terima log dari Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash, dan klien mana pun yang menggunakan Loki push API untuk pengumpulan yang fleksibel di seluruh stack Anda.
Peringatan Terpadu
Definisikan aturan peringatan berbasis LogQL melalui Grafana dan arahkan notifikasi ke Slack, PagerDuty, email, serta webhook bersamaan dengan peringatan metrik Anda yang sudah ada.
Penyimpanan berbasis Filesystem
Mode biner tunggal default mempertahankan *chunk* dan indeks TSDB ke volume Docker di disk, tanpa memerlukan penyimpanan objek eksternal untuk memulai.
Jalankan Grafana Loki lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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