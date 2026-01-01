Grafana Loki adalah sistem agregasi log open-source yang dibangun oleh Grafana Labs yang menggunakan pendekatan Prometheus untuk log â€” sistem ini mengindeks hanya sejumlah kecil label metadata per aliran, bukan konten log lengkap, yang menjaga biaya penyimpanan dan overhead operasional jauh lebih rendah dibandingkan database log tradisional. Log didorong masuk oleh agen seperti Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, atau Vector dan dikueri dengan LogQL.

Template ini menggabungkan Loki dengan Grafana yang telah dikonfigurasi sebelumnya sebagai UI dan menyediakan Loki sebagai sumber data default, sehingga log dapat dicari di tampilan Jelajahi saat stack aktif. Self-hosting di VPS menjaga log aplikasi dan audit yang sensitif sepenuhnya dalam infrastruktur Anda sendiri, tanpa biaya penyerapan per-GB.