Diskon Hasura GraphQL Engine hingga 69%

Deploy Hasura GraphQL Engine dengan instalasi sekali klik.

GraphQL dan REST API instan di atas database PostgreSQL Anda â€” tidak memerlukan kode backend.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Hasura GraphQL Engine dengan instalasi sekali klik.

Pilih paket VPS untuk Hasura GraphQL Engine

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine terhubung ke database PostgreSQL Anda dan secara otomatis menghasilkan GraphQL API berjenis lengkap dalam hitungan detik. Alih-alih menulis kode resolver, mengonfigurasi definisi skema, atau membangun lapisan kueri dari awal, developer mengarahkan Hasura ke database dan segera mendapatkan fitur filtering, sorting, pagination, aggregations, dan real-time subscriptions â€” semuanya dikelola melalui konsol visual.

Dengan lebih dari 32.000 bintang GitHub dan penggunaan produksi di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, Hasura adalah jalur tercepat dari database ke API. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga kredensial database dan logika kueri Anda tetap berada dalam infrastruktur Anda, tanpa biaya per permintaan, tanpa biaya egress data, dan kontrol penuh atas izin akses dan pembatasan laju.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Hasura GraphQL Engine

Instan GraphQL API

Mengotomatiskan pembuatan API GraphQL yang sepenuhnya bertipe dari skema PostgreSQL Anda yang sudah ada â€” termasuk tabel, tampilan, dan relasi, tanpa perlu menulis kode resolver.

Langganan real-time

Setiap kueri GraphQL dapat diubah menjadi langganan langsung yang mengirimkan pembaruan ke klien yang terhubung melalui WebSockets saat data yang mendasarinya berubah.

Izin tingkat baris

Tentukan aturan kontrol akses terperinci per tabel, peran, dan operasi menggunakan pembuat izin klik-dan-pilih â€” tidak perlu middleware kustom.

Pemetaan endpoint REST

Ekspos setiap kueri GraphQL yang tersimpan sebagai endpoint REST bernama, memberikan akses kepada klien khusus REST ke data yang sama tanpa lapisan API terpisah.

Skema jarak jauh dan aksi

Gabungkan API GraphQL eksternal dan layanan HTTP ke dalam skema terpadu, sehingga klien dapat mengkueri semuanya melalui satu endpoint.

Jalankan Hasura GraphQL Engine lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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