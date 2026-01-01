Hasura GraphQL Engine terhubung ke database PostgreSQL Anda dan secara otomatis menghasilkan GraphQL API berjenis lengkap dalam hitungan detik. Alih-alih menulis kode resolver, mengonfigurasi definisi skema, atau membangun lapisan kueri dari awal, developer mengarahkan Hasura ke database dan segera mendapatkan fitur filtering, sorting, pagination, aggregations, dan real-time subscriptions â€” semuanya dikelola melalui konsol visual.

Dengan lebih dari 32.000 bintang GitHub dan penggunaan produksi di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, Hasura adalah jalur tercepat dari database ke API. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga kredensial database dan logika kueri Anda tetap berada dalam infrastruktur Anda, tanpa biaya per permintaan, tanpa biaya egress data, dan kontrol penuh atas izin akses dan pembatasan laju.