Deploy Hasura GraphQL Engine dengan instalasi sekali klik.
GraphQL dan REST API instan di atas database PostgreSQL Anda â€” tidak memerlukan kode backend.
Pilih paket VPS untuk Hasura GraphQL Engine
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Hasura GraphQL Engine
Hasura GraphQL Engine terhubung ke database PostgreSQL Anda dan secara otomatis menghasilkan GraphQL API berjenis lengkap dalam hitungan detik. Alih-alih menulis kode resolver, mengonfigurasi definisi skema, atau membangun lapisan kueri dari awal, developer mengarahkan Hasura ke database dan segera mendapatkan fitur filtering, sorting, pagination, aggregations, dan real-time subscriptions â€” semuanya dikelola melalui konsol visual.
Dengan lebih dari 32.000 bintang GitHub dan penggunaan produksi di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, Hasura adalah jalur tercepat dari database ke API. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga kredensial database dan logika kueri Anda tetap berada dalam infrastruktur Anda, tanpa biaya per permintaan, tanpa biaya egress data, dan kontrol penuh atas izin akses dan pembatasan laju.
Fitur utama Hasura GraphQL Engine
Instan GraphQL API
Mengotomatiskan pembuatan API GraphQL yang sepenuhnya bertipe dari skema PostgreSQL Anda yang sudah ada â€” termasuk tabel, tampilan, dan relasi, tanpa perlu menulis kode resolver.
Langganan real-time
Setiap kueri GraphQL dapat diubah menjadi langganan langsung yang mengirimkan pembaruan ke klien yang terhubung melalui WebSockets saat data yang mendasarinya berubah.
Izin tingkat baris
Tentukan aturan kontrol akses terperinci per tabel, peran, dan operasi menggunakan pembuat izin klik-dan-pilih â€” tidak perlu middleware kustom.
Pemetaan endpoint REST
Ekspos setiap kueri GraphQL yang tersimpan sebagai endpoint REST bernama, memberikan akses kepada klien khusus REST ke data yang sama tanpa lapisan API terpisah.
Skema jarak jauh dan aksi
Gabungkan API GraphQL eksternal dan layanan HTTP ke dalam skema terpadu, sehingga klien dapat mengkueri semuanya melalui satu endpoint.
Jalankan Hasura GraphQL Engine lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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