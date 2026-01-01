ShipShipShip adalah aplikasi changelog dan roadmap open-source yang membantu tim produk berbagi pembaruan dan mengumpulkan masukan komunitas di satu tempat. Dibangun dengan SvelteKit dan Go, aplikasi ini menggabungkan changelog publik yang rapi dengan admin board bergaya kanban tempat setiap rilis, perbaikan, dan ide mendatang berada di samping suara dan reaksi yang diperolehnya.

Self-hosting ShipShipShip di VPS Anda menjaga daftar pelanggan, kredensial SMTP, dan data masukan di bawah kendali Anda sendiri, menghilangkan harga per kursi dari alternatif yang di-hosting, dan memungkinkan Anda memberi merek pada halaman publik melalui tema yang dapat diinstal yang sesuai dengan produk Anda.