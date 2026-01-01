Deploy instan ShipShipShip.
Platform changelog dan roadmap mandiri yang ringan dengan voting komunitas, reaksi emoji, dan otomatisasi newsletter.
Pilih paket VPS untuk ShipShipShip
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ShipShipShip
ShipShipShip adalah aplikasi changelog dan roadmap open-source yang membantu tim produk berbagi pembaruan dan mengumpulkan masukan komunitas di satu tempat. Dibangun dengan SvelteKit dan Go, aplikasi ini menggabungkan changelog publik yang rapi dengan admin board bergaya kanban tempat setiap rilis, perbaikan, dan ide mendatang berada di samping suara dan reaksi yang diperolehnya.
Self-hosting ShipShipShip di VPS Anda menjaga daftar pelanggan, kredensial SMTP, dan data masukan di bawah kendali Anda sendiri, menghilangkan harga per kursi dari alternatif yang di-hosting, dan memungkinkan Anda memberi merek pada halaman publik melalui tema yang dapat diinstal yang sesuai dengan produk Anda.
Fitur utama ShipShipShip
Pemungutan Suara Komunitas
Pengunjung memberikan suara pada fitur yang diusulkan agar tim dapat memprioritaskan peta jalan berdasarkan permintaan nyata alih-alih perkiraan internal.
Reaksi Emoji
Delapan jenis reaksi memungkinkan pembaca untuk bereaksi terhadap setiap entri, memberikan sinyal ringan tanpa memaksa mereka melalui alur pendaftaran.
Kanban Roadmap
Papan drag-and-drop dengan status yang dapat disesuaikan menjaga setiap item yang diusulkan, sedang berjalan, dan telah dikirim tetap terlihat oleh seluruh tim.
Newsletter Otomatisasi
Newsletter berbasis SMTP terkirim secara otomatis ketika entri berubah status, agar pelanggan mengetahui rilis tanpa pengiriman manual.
Tema yang Dapat Diinstal
Sistem tema berbasis manifes memisahkan panel admin dari changelog publik sehingga Anda dapat menyesuaikan branding produk Anda dengan tepat.
RESTful API
REST API lengkap untuk event, reaksi, suara, dan pelanggan newsletter memudahkan integrasi dengan CI/CD atau alat pemasaran.
Jalankan ShipShipShip lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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