LinkAce adalah arsip bookmark open-source yang dibangun untuk orang-orang yang menginginkan penyimpanan jangka panjang dan terorganisir dari setiap tautan yang mereka kumpulkan. Ini secara otomatis menangkap judul dan deskripsi, memantau URL yang disimpan untuk target yang rusak atau berpindah, dan dapat menyerahkan halaman ke Internet Archive agar sumber penting tetap dapat dijangkau bahkan ketika situs aslinya menghilang.

Self-hosting LinkAce di VPS Anda sendiri menjaga riwayat bacaan, penelitian, dan daftar bersama Anda dari pelacak pihak ketiga dan layanan bookmark proprietary. Database MariaDB dan cache Redis yang disertakan memberi Anda basis pengetahuan pribadi yang cepat dan sepenuhnya Anda miliki, dengan bookmarklet browser, RSS feed, dan REST API lengkap untuk integrasi.