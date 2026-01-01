Deploy LinkAce instan.
Arsip bookmark yang di-host sendiri dengan pemantauan tautan otomatis, pencarian teks lengkap, dan REST API lengkap.
Pilih paket VPS untuk LinkAce
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LinkAce
LinkAce adalah arsip bookmark open-source yang dibangun untuk orang-orang yang menginginkan penyimpanan jangka panjang dan terorganisir dari setiap tautan yang mereka kumpulkan. Ini secara otomatis menangkap judul dan deskripsi, memantau URL yang disimpan untuk target yang rusak atau berpindah, dan dapat menyerahkan halaman ke Internet Archive agar sumber penting tetap dapat dijangkau bahkan ketika situs aslinya menghilang.
Self-hosting LinkAce di VPS Anda sendiri menjaga riwayat bacaan, penelitian, dan daftar bersama Anda dari pelacak pihak ketiga dan layanan bookmark proprietary. Database MariaDB dan cache Redis yang disertakan memberi Anda basis pengetahuan pribadi yang cepat dan sepenuhnya Anda miliki, dengan bookmarklet browser, RSS feed, dan REST API lengkap untuk integrasi.
Fitur utama LinkAce
Pemantauan link otomatis
Pemeriksaan terjadwal menandai tautan yang rusak atau berpindah agar arsip Anda tidak rusak secara diam-diam seiring waktu.
Backup Internet Archive
Kirim URL yang disimpan ke Wayback Machine secara otomatis dan simpan salinan halaman yang menghilang agar tetap dapat dibaca.
Daftar, tag, dan pencarian
Atur bookmark dengan daftar bertingkat dan tag, lalu temukan apa pun dengan cepat melalui pencarian terfilter yang canggih.
Lengkap REST API
Integrasikan LinkAce dengan ekstensi browser, klien seluler, Zapier, dan skrip kustom melalui API yang terdokumentasi lengkap.
Tautan publik dan pribadi
Tandai setiap bookmark sebagai pribadi, internal, atau publik dan bagikan koleksi terkurasi melalui feed RSS khusus.
Impor dan ekspor HTML
Impor bookmark browser yang sudah ada atau ekspor arsip lengkap Anda kapan saja tanpa terikat pada vendor tertentu.
Jalankan LinkAce lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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