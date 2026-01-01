Deploy instan Enclosed.
Aplikasi web minimalis untuk berbagi catatan pribadi terenkripsi dengan kontrol kedaluwarsa dan perlindungan kata sandi.
Pilih paket VPS untuk Enclosed
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Enclosed
Ini adalah aplikasi web open-source untuk mengirim catatan pribadi yang terenkripsi end-to-end. Menggunakan API kripto browser bawaan, aplikasi ini mengenkripsi konten di sisi klien sebelum mencapai server â€” artinya host tidak akan pernah memiliki akses ke teks yang tidak terenkripsi. Catatan dapat diatur untuk otomatis terhapus setelah dibaca sekali atau kedaluwarsa setelah periode waktu yang dapat dikonfigurasi.
Self-hosting Enclosed di VPS Anda memastikan penyimpanan catatan terenkripsi tetap sepenuhnya berada di infrastruktur Anda sendiri. Organisasi yang menangani kredensial sensitif, kunci API, atau informasi rahasia mendapatkan kontrol penuh atas residensi data dan dapat menerapkan kebijakan kedaluwarsa kustom tanpa bergantung pada layanan yang di-host pihak ketiga.
Fitur utama Enclosed
Enkripsi Sisi Klien
Catatan dienkripsi di browser sebelum transmisi menggunakan API Kripto Web bawaan, sehingga server tidak pernah melihat konten yang tidak terenkripsi.
Catatan Penghancur Diri
Atur catatan untuk kedaluwarsa setelah satu kali dibaca atau jendela waktu yang ditentukan, memastikan informasi sensitif tidak bertahan lebih lama dari yang diperlukan.
Proteksi Password
Tambahkan kata sandi opsional ke catatan apa pun, yang mengharuskan penerima untuk mengautentikasi sebelum konten dapat didekripsi dan ditampilkan.
Link yang Dapat Dibagikan
Setiap catatan menghasilkan URL unik yang dapat dikirim melalui email, chat, atau SMS â€” tidak diperlukan akun atau pendaftaran bagi penerima.
Deployment Ringan
Kontainer tunggal dengan kebutuhan sumber daya minimal membuat Enclosed mudah dijalankan bersamaan dengan layanan lain di VPS yang sama.
Jalankan Enclosed lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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