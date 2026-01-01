Ini adalah aplikasi web open-source untuk mengirim catatan pribadi yang terenkripsi end-to-end. Menggunakan API kripto browser bawaan, aplikasi ini mengenkripsi konten di sisi klien sebelum mencapai server â€” artinya host tidak akan pernah memiliki akses ke teks yang tidak terenkripsi. Catatan dapat diatur untuk otomatis terhapus setelah dibaca sekali atau kedaluwarsa setelah periode waktu yang dapat dikonfigurasi.

Self-hosting Enclosed di VPS Anda memastikan penyimpanan catatan terenkripsi tetap sepenuhnya berada di infrastruktur Anda sendiri. Organisasi yang menangani kredensial sensitif, kunci API, atau informasi rahasia mendapatkan kontrol penuh atas residensi data dan dapat menerapkan kebijakan kedaluwarsa kustom tanpa bergantung pada layanan yang di-host pihak ketiga.