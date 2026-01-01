ITFlow adalah platform Professional Services Automation (PSA) gratis dan open-source yang dibuat khusus untuk Managed Service Providers (MSP). Platform ini mengonsolidasikan dokumentasi IT, tiket dukungan, penagihan dan faktur, manajemen klien, serta pemantauan infrastruktur ke dalam satu sistem yang di-hosting sendiri â€” menghilangkan tumpukan alat terpisah yang tersebar yang digunakan sebagian besar MSP untuk menjalankan operasi sehari-hari.

Meng-hosting ITFlow sendiri di VPS memberikan bisnis Anda kepemilikan penuh atas setiap catatan klien, kredensial, dan dokumen keuangan, tanpa biaya lisensi per teknisi atau data yang dipegang oleh vendor SaaS pihak ketiga. Pada akses pertama, wizard pengaturan akan memandu Anda membuat profil perusahaan dan akun admin sebelum sistem terbuka untuk pekerjaan klien.