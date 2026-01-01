Deploy instan ITFlow.
Platform PSA sumber terbuka untuk MSP yang mencakup dokumentasi IT, sistem ticketing, penagihan, dan manajemen klien dalam satu sistem.
Pilih paket VPS untuk ITFlow
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ITFlow
ITFlow adalah platform Professional Services Automation (PSA) gratis dan open-source yang dibuat khusus untuk Managed Service Providers (MSP). Platform ini mengonsolidasikan dokumentasi IT, tiket dukungan, penagihan dan faktur, manajemen klien, serta pemantauan infrastruktur ke dalam satu sistem yang di-hosting sendiri â€” menghilangkan tumpukan alat terpisah yang tersebar yang digunakan sebagian besar MSP untuk menjalankan operasi sehari-hari.
Meng-hosting ITFlow sendiri di VPS memberikan bisnis Anda kepemilikan penuh atas setiap catatan klien, kredensial, dan dokumen keuangan, tanpa biaya lisensi per teknisi atau data yang dipegang oleh vendor SaaS pihak ketiga. Pada akses pertama, wizard pengaturan akan memandu Anda membuat profil perusahaan dan akun admin sebelum sistem terbuka untuk pekerjaan klien.
Fitur utama ITFlow
Pusat Dokumentasi IT
Pusatkan aset klien, kredensial, domain, sertifikat SSL, dan dokumentasi jaringan dalam basis pengetahuan terstruktur yang dapat dicari.
Tiket dan helpdesk
Kelola tiket dukungan mulai dari pembuatan hingga penyelesaian dengan penguraian email-ke-tiket, pelacakan SLA, dan pencatatan waktu teknisi.
Tagihan dan faktur
Buat penawaran, kirim faktur, lacak pengeluaran, dan pantau pendapatan dari dashboard akuntansi bawaan tanpa alat penagihan terpisah.
Peringatan Domain dan SSL
Secara otomatis memantau tanggal kedaluwarsa untuk domain klien dan sertifikat SSL serta mengirimkan peringatan sebelum perpanjangan menjadi kritis.
Portal klien
Klien masuk ke portal swalayan bermerek untuk melihat tiket terbuka mereka, dokumen bersama, dan faktur.
Vendor dan pelacakan lisensi
Catat lisensi perangkat lunak, kontak vendor, dan tanggal perpanjangan bersama dengan aset klien yang menjadi miliknya.
Jalankan ITFlow lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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