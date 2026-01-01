HedgeDoc adalah editor Markdown kolaboratif open-source tempat banyak orang dapat menulis dan mengedit dokumen yang sama secara bersamaan dengan pelacakan kursor langsung dan sinkronisasi instan. Selain Markdown dasar, ini mendukung diagram tersemat melalui Mermaid dan PlantUML, formula matematika melalui KaTeX, blok kode dengan penyorotan sintaks untuk lebih dari 100 bahasa, dan mode presentasi yang mengubah catatan apa pun menjadi dek slide.

Self-hosting HedgeDoc di VPS Anda menjaga dokumentasi sensitif, keputusan arsitektur internal, dan catatan proprietary tetap berada dalam infrastruktur Anda sendiri â€” tanpa biaya per pengguna, tanpa akses data pihak ketiga, dan kendali penuh atas metode autentikasi termasuk LDAP, OAuth, dan SAML untuk lingkungan perusahaan.