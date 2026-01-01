Deploy instan HedgeDoc.
Editor Markdown kolaboratif real-time sumber terbuka untuk tim dalam menulis, meninjau, dan berbagi dokumen bersama.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan HedgeDoc
HedgeDoc adalah editor Markdown kolaboratif open-source tempat banyak orang dapat menulis dan mengedit dokumen yang sama secara bersamaan dengan pelacakan kursor langsung dan sinkronisasi instan. Selain Markdown dasar, ini mendukung diagram tersemat melalui Mermaid dan PlantUML, formula matematika melalui KaTeX, blok kode dengan penyorotan sintaks untuk lebih dari 100 bahasa, dan mode presentasi yang mengubah catatan apa pun menjadi dek slide.
Self-hosting HedgeDoc di VPS Anda menjaga dokumentasi sensitif, keputusan arsitektur internal, dan catatan proprietary tetap berada dalam infrastruktur Anda sendiri â€” tanpa biaya per pengguna, tanpa akses data pihak ketiga, dan kendali penuh atas metode autentikasi termasuk LDAP, OAuth, dan SAML untuk lingkungan perusahaan.
Fitur utama HedgeDoc
Kolaborasi real-time
Beberapa penulis mengedit dokumen yang sama secara bersamaan dengan posisi kursor langsung dan pembaruan instan, menjaga tim jarak jauh tetap sinkron tanpa konflik penggabungan.
Diagram dan Matematika
Sematkan diagram Mermaid, Graphviz, dan PlantUML bersama dengan ekspresi matematika KaTeX langsung di Markdown, menjadikan HedgeDoc ideal untuk dokumentasi teknis dan akademis.
Mode Presentasi
Konversi dokumen Markdown apa pun menjadi dek slide dengan sekali klik, menghilangkan kebutuhan akan perangkat lunak presentasi terpisah untuk presentasi internal dan demo.
Izin Fleksibel
Atur dokumen menjadi publik, terlindungi, atau pribadi dan kontrol siapa yang dapat melihat, berkomentar, atau mengedit â€“ mulai dari wiki komunitas terbuka hingga spesifikasi internal rahasia.
Bantuan Auth Enterprise
Integrasikan dengan LDAP, penyedia OAuth, SAML, dan akun lokal agar tim dapat masuk dengan kredensial perusahaan yang sudah ada tanpa mengelola kata sandi terpisah.
Jalankan HedgeDoc lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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