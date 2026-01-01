Deploy instan Parse Server.
Backend open-source untuk aplikasi seluler dan web dengan REST, GraphQL, kueri real-time, autentikasi, dan notifikasi push.
Pilih paket VPS untuk Parse Server
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Parse Server
Parse Server adalah penerus open-source dari Parse Platform asli, menyediakan backend-as-a-service lengkap untuk aplikasi mobile dan web. Ini menyediakan akses ke object storage, user authentication, file storage, push notifications, dan Live Queries melalui REST dan GraphQL API yang dibuat secara otomatis, menghilangkan sebagian besar boilerplate yang biasanya diperlukan untuk meluncurkan aplikasi yang terhubung.
Self-hosting Parse Server di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas user accounts, application data, dan cloud code logic â€” tanpa biaya per-request, tanpa vendor lock-in, dan tanpa tenggat waktu migrasi yang mengejutkan. Deployment ini dilengkapi dengan MongoDB dan Parse Dashboard resmi sehingga Anda dapat menelusuri classes, menjalankan queries, dan mengelola schema sejak hari pertama.
Fitur utama Parse Server
REST dan GraphQL APIs
Setiap kelas yang Anda definisikan langsung tersedia melalui endpoint REST dan GraphQL yang dibuat secara otomatis, sehingga klien iOS, Android, dan web dapat membaca dan menulis data tanpa kode server kustom.
Autentikasi pengguna
Nama pengguna/kata sandi bawaan, verifikasi email, dan login sosial untuk Facebook, Apple, Google, dan Twitter memungkinkan Anda menerapkan alur akun yang aman dalam hitungan menit.
Kueri Langsung
Berlangganan perubahan pada kelas apa pun melalui WebSockets untuk mendukung obrolan real-time, alat kolaborasi, dan dasbor langsung tanpa tumpukan pub/sub terpisah.
Fungsi Cloud Code
Jalankan server-side JavaScript pada pemicu sisipkan, perbarui, dan hapus atau sebagai fungsi yang dapat dipanggil untuk menegakkan aturan bisnis dan berintegrasi dengan API pihak ketiga.
Push notifications
Kirim notifikasi push yang ditargetkan ke klien iOS, Android, dan web menggunakan sistem manajemen instalasi dan saluran bawaan.
Parse Dashboard disertakan
Jelajahi kelas, edit baris, jalankan kueri agregasi, dan periksa skema melalui Parse Dashboard resmi yang disertakan bersama server.
Jalankan Parse Server lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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