Parse Server adalah penerus open-source dari Parse Platform asli, menyediakan backend-as-a-service lengkap untuk aplikasi mobile dan web. Ini menyediakan akses ke object storage, user authentication, file storage, push notifications, dan Live Queries melalui REST dan GraphQL API yang dibuat secara otomatis, menghilangkan sebagian besar boilerplate yang biasanya diperlukan untuk meluncurkan aplikasi yang terhubung.

Self-hosting Parse Server di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas user accounts, application data, dan cloud code logic â€” tanpa biaya per-request, tanpa vendor lock-in, dan tanpa tenggat waktu migrasi yang mengejutkan. Deployment ini dilengkapi dengan MongoDB dan Parse Dashboard resmi sehingga Anda dapat menelusuri classes, menjalankan queries, dan mengelola schema sejak hari pertama.