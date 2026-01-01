Deploy Paperless-ngx instan.
Sistem manajemen dokumen sumber terbuka yang memindai, mengindeks OCR, dan mengarsipkan dokumen Anda ke dalam perpustakaan digital yang sepenuhnya dapat dicari.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Paperless-ngx
Paperless-ngx adalah sistem pengelolaan dokumen yang dikelola komunitas yang mengubah dokumen fisik menjadi arsip digital yang dapat dicari dan terorganisir. Sistem ini secara otomatis memproses OCR gambar hasil scan dan PDF, mengklasifikasikan dokumen, dan menerapkan tag sehingga setiap faktur, kontrak, dan tanda terima dapat langsung ditemukan berdasarkan kontennya. Gotenberg dan Apache Tika menangani dokumen Office dan format kompleks yang tidak dapat ditangani oleh pipeline OCR standar.
Self-hosting Paperless-ngx di VPS Anda menjaga catatan keuangan sensitif, kontrak, dan dokumen pribadi Anda di infrastruktur Anda sendiri â€“ tidak pernah di cloud pihak ketiga. Sumber daya VPS khusus memastikan pemrosesan OCR yang cepat bahkan untuk batch dokumen besar, sementara volume persisten melindungi seluruh arsip dan database Anda melalui pembaruan dan restart.
Fitur utama Paperless-ngx
Pengindeksan OCR Otomatis
Setiap dokumen yang diunggah secara otomatis dipindai dengan OCR sehingga teks lengkapnya diindeks dan dapat dicari dalam hitungan detik setelah diunggah, terlepas dari apakah itu tiba sebagai PDF atau gambar yang dipindai.
Klasifikasi Cerdas
Paperless-ngx belajar dari pola organisasi Anda dan secara otomatis menerapkan tag, koresponden, serta jenis dokumen berdasarkan konten, mengurangi penyortiran manual hingga hampir nol.
Pencarian Teks Lengkap
Telusuri seluruh konten lengkap setiap dokumen di arsip Anda dengan pemfilteran canggih berdasarkan tanggal, tag, koresponden, dan jenis dokumen untuk pengambilan yang akurat.
Akses Multi-User
Kontrol izin granular memungkinkan banyak pengguna berbagi arsip yang sama dengan akses berbasis peran, sehingga cocok untuk tim kecil maupun rumah tangga keluarga.
Dukungan dokumen kantor
Integrasi Gotenberg dan Apache Tika menangani format Word, Excel, dan format Office lainnya bersama dengan PDF dan gambar, memberikan Anda satu arsip untuk semua jenis dokumen.
Jalankan Paperless-ngx lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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