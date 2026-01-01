Paperless-ngx adalah sistem pengelolaan dokumen yang dikelola komunitas yang mengubah dokumen fisik menjadi arsip digital yang dapat dicari dan terorganisir. Sistem ini secara otomatis memproses OCR gambar hasil scan dan PDF, mengklasifikasikan dokumen, dan menerapkan tag sehingga setiap faktur, kontrak, dan tanda terima dapat langsung ditemukan berdasarkan kontennya. Gotenberg dan Apache Tika menangani dokumen Office dan format kompleks yang tidak dapat ditangani oleh pipeline OCR standar.

Self-hosting Paperless-ngx di VPS Anda menjaga catatan keuangan sensitif, kontrak, dan dokumen pribadi Anda di infrastruktur Anda sendiri â€“ tidak pernah di cloud pihak ketiga. Sumber daya VPS khusus memastikan pemrosesan OCR yang cepat bahkan untuk batch dokumen besar, sementara volume persisten melindungi seluruh arsip dan database Anda melalui pembaruan dan restart.