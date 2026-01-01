OneDev adalah platform DevOps self-hosted komprehensif yang menggabungkan Git hosting, otomatisasi CI/CD, issue tracking, kanban board, dan package registry ke dalam satu aplikasi. Fitur visual pipeline builder dan code intelligence-nya membuatnya mudah diakses oleh developer tanpa keahlian DevOps yang mendalam, sementara advanced query language memberikan kontrol yang tepat kepada power user atas build, issue, dan commit.

Self-hosting OneDev di VPS Anda berarti developer tak terbatas dengan biaya infrastruktur tetap, dengan kepemilikan penuh atas source code dan build artifact Anda. Template ini mencakup PostgreSQL untuk penyimpanan data yang andal dan akses Docker socket sehingga OneDev dapat menjalankan job CI/CD langsung di server Anda.