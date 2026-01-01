Deploy instan OneDev.
Platform DevOps self-hosted terpadu dengan Git hosting, pipeline CI/CD, kanban board, dan registry paket.
Pilih paket VPS untuk OneDev
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OneDev
OneDev adalah platform DevOps self-hosted komprehensif yang menggabungkan Git hosting, otomatisasi CI/CD, issue tracking, kanban board, dan package registry ke dalam satu aplikasi. Fitur visual pipeline builder dan code intelligence-nya membuatnya mudah diakses oleh developer tanpa keahlian DevOps yang mendalam, sementara advanced query language memberikan kontrol yang tepat kepada power user atas build, issue, dan commit.
Self-hosting OneDev di VPS Anda berarti developer tak terbatas dengan biaya infrastruktur tetap, dengan kepemilikan penuh atas source code dan build artifact Anda. Template ini mencakup PostgreSQL untuk penyimpanan data yang andal dan akses Docker socket sehingga OneDev dapat menjalankan job CI/CD langsung di server Anda.
Fitur utama OneDev
Hosting Git & review kode
Server Git lengkap dengan visualisasi diff tingkat lanjut, perlindungan cabang, dan kontrol strategi penggabungan untuk tinjauan kode terstruktur.
Visual CI/CD Builder
Buat dan visualisasikan pipeline tanpa menulis YAML dari awal â€“ seret dan lepas langkah-langkah dengan ekspor YAML lengkap untuk kontrol versi.
Kanban & pelacakan isu
Papan kanban bawaan dan pelacak masalah dengan kolom kustom serta bahasa kueri canggih untuk pemfilteran yang presisi.
Package Registry
Simpan Docker images dan artefak build lainnya di registri terintegrasi bersama dengan kode dan pipeline Anda.
Kecerdasan Kode
Navigasi simbol dan pencarian kode semantik membantu developer memahami codebase yang tidak dikenal lebih cepat.
Jalankan OneDev lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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