Deploy instan Formbricks.
Platform open-source untuk membangun survei bertarget di seluruh saluran dalam aplikasi, tautan, website, dan email.
Pilih paket VPS untuk Formbricks
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Formbricks
Formbricks adalah platform manajemen pengalaman open-source yang dibangun sebagai alternatif self-hostable untuk Qualtrics dan SurveyMonkey. Tim produk dan pemasaran menggunakannya untuk membuat survei yang menjangkau pengguna tepat di mana mereka berada â€” di dalam aplikasi web melalui JavaScript SDK, di halaman tautan mandiri, disematkan di website, atau dikirim melalui kampanye email. Semua respons mengalir ke dashboard terpadu dengan segmentasi dan pemfilteran yang sudah terpasang.
Self-hosting Formbricks di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas setiap respons survei dan segmen audiens tanpa data meninggalkan infrastruktur Anda. Pengguna pertama yang mendaftar setelah deployment menjadi administrator, tanpa kredensial default untuk didistribusikan. PostgreSQL dan Valkey sudah dikonfigurasi sebelumnya dan siap digunakan sejak boot pertama.
Fitur utama Formbricks
Distribusi multi-saluran
Jangkau responden dalam aplikasi melalui JavaScript SDK, di halaman tautan yang dapat dibagikan, tertanam di website, atau melalui email â€“ semuanya dikelola dari satu dashboard.
Penargetan audiens SDK
Tampilkan survei kepada segmen pengguna tertentu berdasarkan atribut, event kustom, atau tindakan sebelumnya yang dilacak melalui Formbricks SDK.
Editor Logika Percabangan
Membangun survei multi-langkah dengan logika kondisional, aturan lewati, dan berbagai jenis input melalui editor visual tanpa kode.
Perutean respons otomatis
Dorong respons secara otomatis ke Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier, atau n8n saat kiriman tiba.
Statistik Pengajuan
Lihat tingkat penyelesaian, ringkasan respons, dan kiriman individual langsung di dasbor tanpa mengekspor data.
Survei multibahasa
Sebarkan survei dalam berbagai bahasa secara bersamaan dari satu konfigurasi survei untuk menjangkau audiens global.
Jalankan Formbricks lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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