Formbricks adalah platform manajemen pengalaman open-source yang dibangun sebagai alternatif self-hostable untuk Qualtrics dan SurveyMonkey. Tim produk dan pemasaran menggunakannya untuk membuat survei yang menjangkau pengguna tepat di mana mereka berada â€” di dalam aplikasi web melalui JavaScript SDK, di halaman tautan mandiri, disematkan di website, atau dikirim melalui kampanye email. Semua respons mengalir ke dashboard terpadu dengan segmentasi dan pemfilteran yang sudah terpasang.

Self-hosting Formbricks di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas setiap respons survei dan segmen audiens tanpa data meninggalkan infrastruktur Anda. Pengguna pertama yang mendaftar setelah deployment menjadi administrator, tanpa kredensial default untuk didistribusikan. PostgreSQL dan Valkey sudah dikonfigurasi sebelumnya dan siap digunakan sejak boot pertama.