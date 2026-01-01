Moodist adalah mixer suara ambien open-source yang memungkinkan Anda melapisi lanskap suara pilihan untuk menciptakan lingkungan audio yang sempurna untuk fokus, relaksasi, atau pekerjaan kreatif. Dengan 84 suara yang dipilih dengan cermat â€” mulai dari suara hujan dan suasana hutan hingga kebisingan kedai kopi dan varian white noise â€” Anda dapat membuat mix kustom yang disesuaikan dengan suasana hati atau tugas Anda dan menyimpannya sebagai preset untuk diterapkan kembali nanti.

Selain pencampuran suara, Moodist menyertakan serangkaian tool produktivitas langsung di antarmuka: timer Pomodoro, timer hitung mundur, latihan pernapasan, daftar tugas, dan notepad. Mix dapat dibagikan melalui URL sehingga rekan kerja atau teman dapat mendengarkan lanskap suara yang sama. Self-hosting memberi Anda instance pribadi yang selalu tersedia di VPS Anda sendiri tanpa bergantung pada layanan pihak ketiga.