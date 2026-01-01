Deploy Moodist instan.
Mixer suara ambien sumber terbuka dengan 84 lanskap suara pilihan dan alat produktivitas bawaan untuk fokus dan relaksasi.
Pilih paket VPS untuk Moodist
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Moodist
Moodist adalah mixer suara ambien open-source yang memungkinkan Anda melapisi lanskap suara pilihan untuk menciptakan lingkungan audio yang sempurna untuk fokus, relaksasi, atau pekerjaan kreatif. Dengan 84 suara yang dipilih dengan cermat â€” mulai dari suara hujan dan suasana hutan hingga kebisingan kedai kopi dan varian white noise â€” Anda dapat membuat mix kustom yang disesuaikan dengan suasana hati atau tugas Anda dan menyimpannya sebagai preset untuk diterapkan kembali nanti.
Selain pencampuran suara, Moodist menyertakan serangkaian tool produktivitas langsung di antarmuka: timer Pomodoro, timer hitung mundur, latihan pernapasan, daftar tugas, dan notepad. Mix dapat dibagikan melalui URL sehingga rekan kerja atau teman dapat mendengarkan lanskap suara yang sama. Self-hosting memberi Anda instance pribadi yang selalu tersedia di VPS Anda sendiri tanpa bergantung pada layanan pihak ketiga.
Fitur utama Moodist
Pencampuran suara berlapis
Gabungkan beberapa suara ambien secara bersamaan dan sesuaikan tingkat volume masing-masing untuk menciptakan lanskap suara yang dipersonalisasi.
Rangkaian produktivitas
Timer Pomodoro, timer hitung mundur, latihan pernapasan, daftar tugas, dan notepad semuanya terintegrasi dalam satu antarmuka â€” tidak perlu aplikasi terpisah.
Campuran yang dapat dibagikan
Ekspor lanskap suara Anda saat ini sebagai URL agar rekan tim atau teman dapat langsung memuat dan mendengarkan campuran yang sama.
Manajemen Preset
Simpan, beri nama, dan muat ulang suasana suara favorit Anda agar Anda dapat kembali ke suasana yang tepat dengan sekali klik.
Aplikasi Web Progresif
Instal Moodist ke layar utama Anda untuk akses offline dan nuansa aplikasi asli di perangkat desktop maupun seluler.
Jalankan Moodist lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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