Deploy FreshRSS instan.
Agregator RSS feed self-hosted yang ringan untuk mengelola semua website favorit Anda dan sumber berita di satu tempat.
Pilih paket VPS untuk FreshRSS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan FreshRSS
FreshRSS adalah agregator feed RSS dan Atom self-hosted gratis yang menyatukan semua sumber informasi Anda ke dalam satu antarmuka pembacaan yang cepat. Dibangun dengan PHP dan hanya membutuhkan sedikit resource, FreshRSS mendukung deployment multi-pengguna, shortcut keyboard yang ekstensif, filter canggih, dan pengambilan konten artikel lengkap â€” sehingga Anda tidak perlu mengunjungi setiap sumber secara individual. Desain yang responsif untuk perangkat seluler dan kompatibilitas API dengan pembaca pihak ketiga seperti Reeder dan NetNewsWire menjadikannya pengganti lengkap untuk layanan yang sudah tidak dilanjutkan seperti Google Reader.
Self-hosting FreshRSS di VPS Anda berarti update feed 24/7 terlepas dari koneksi internet lokal Anda, privasi penuh atas kebiasaan membaca Anda, dan tidak ada algoritma yang memutuskan apa yang Anda lihat. Langganan dan riwayat bacaan Anda yang dikurasi dengan cermat akan tersimpan di persistent storage, aman meskipun ada update container.
Fitur utama FreshRSS
Bantuan Multi Pengguna
Buat akun terpisah dengan langganan individual dan preferensi bacaan, menjadikannya cocok untuk keluarga dan tim.
Penyaringan Tingkat Lanjut
Filter artikel berdasarkan kata kunci, penulis, atau aturan khusus dan cari di semua feed untuk menemukan konten apa pun secara instan.
API pembaca pihak ketiga
Kompatibel dengan API Fever dan Google Reader sehingga aplikasi mobile populer seperti Reeder dan Unread dapat sinkron dengan instance Anda.
Pengambilan Artikel Lengkap
Mengambil konten artikel lengkap untuk feed yang hanya memublikasikan ringkasan, menjaga semuanya tetap dapat dibaca dalam satu antarmuka.
OPML Impor & Ekspor
Migrasikan langganan Anda dari pembaca feed mana pun menggunakan file OPML standar, tanpa perlu memasukkan ulang secara manual.
Jalankan FreshRSS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
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Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web