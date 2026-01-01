FreshRSS adalah agregator feed RSS dan Atom self-hosted gratis yang menyatukan semua sumber informasi Anda ke dalam satu antarmuka pembacaan yang cepat. Dibangun dengan PHP dan hanya membutuhkan sedikit resource, FreshRSS mendukung deployment multi-pengguna, shortcut keyboard yang ekstensif, filter canggih, dan pengambilan konten artikel lengkap â€” sehingga Anda tidak perlu mengunjungi setiap sumber secara individual. Desain yang responsif untuk perangkat seluler dan kompatibilitas API dengan pembaca pihak ketiga seperti Reeder dan NetNewsWire menjadikannya pengganti lengkap untuk layanan yang sudah tidak dilanjutkan seperti Google Reader.

Self-hosting FreshRSS di VPS Anda berarti update feed 24/7 terlepas dari koneksi internet lokal Anda, privasi penuh atas kebiasaan membaca Anda, dan tidak ada algoritma yang memutuskan apa yang Anda lihat. Langganan dan riwayat bacaan Anda yang dikurasi dengan cermat akan tersimpan di persistent storage, aman meskipun ada update container.