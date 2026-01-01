Rackula adalah perancang rak visual open-source yang membantu administrator sistem, homelabber, dan teknisi AV merencanakan tata letak rak server melalui antarmuka seret dan lepas. Ini mendukung ukuran rak standar 1Uâ€“48U, dilengkapi dengan pustaka citra perangkat nyata yang disinkronkan dari NetBox, dan memungkinkan Anda mengekspor diagram yang sudah jadi sebagai PNG, PDF, atau SVG untuk dokumentasi.

Self-hosting Rackula di VPS menjaga setiap diagram rak, perangkat kustom, dan tata letak tim di bawah kendali Anda, bukan di dalam SaaS vendor. Deployment persisten ini membagikan tata letak di seluruh browser dan perangkat melalui API backend, mendukung berbagi URL dan kode QR untuk serah terima cepat kepada teknisi jarak jauh, dan melindungi operasi mutasi di balik autentikasi bawaan.