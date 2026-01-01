Diskon Rackula hingga 69%

Deploy instan Rackula.

Perancang tata letak rak server Drag-and-drop untuk perencanaan instalasi pusat data, homelab, dan peralatan AV.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Rackula.

Pilih paket VPS untuk Rackula

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Rackula

Rackula adalah perancang rak visual open-source yang membantu administrator sistem, homelabber, dan teknisi AV merencanakan tata letak rak server melalui antarmuka seret dan lepas. Ini mendukung ukuran rak standar 1Uâ€“48U, dilengkapi dengan pustaka citra perangkat nyata yang disinkronkan dari NetBox, dan memungkinkan Anda mengekspor diagram yang sudah jadi sebagai PNG, PDF, atau SVG untuk dokumentasi.

Self-hosting Rackula di VPS menjaga setiap diagram rak, perangkat kustom, dan tata letak tim di bawah kendali Anda, bukan di dalam SaaS vendor. Deployment persisten ini membagikan tata letak di seluruh browser dan perangkat melalui API backend, mendukung berbagi URL dan kode QR untuk serah terima cepat kepada teknisi jarak jauh, dan melindungi operasi mutasi di balik autentikasi bawaan.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Rackula

Desainer drag-and-drop

Rencanakan tata letak rak secara visual dengan menyeret perangkat ke slot 1Uâ€“48U tanpa membuat diagram di spreadsheet atau alat gambar generik.

Citra perangkat asli

Buat diagram menggunakan foto depan dan belakang yang akurat dari perangkat keras asli yang bersumber dari pustaka tipe perangkat NetBox.

Ekspor multi-format

Ekspor rak yang sudah selesai sebagai file PNG, PDF, atau SVG untuk tiket manajemen perubahan, runbook, dan dokumentasi yang ditujukan untuk pelanggan.

Berbagi URL dan QR

Bagikan layout rak dengan teknisi di lokasi melalui satu tautan atau kode QR yang dapat dipindai, alih-alih mengirim screenshot melalui email.

Persisten backend

Menyinkronkan tata letak di seluruh browser dan perangkat melalui API backend dengan penyimpanan di disk yang tetap ada setelah kontainer dimulai ulang.

Autentikasi bawaan

Lindungi akses baca dan tulis dengan login nama pengguna dan kata sandi ditambah token tulis API yang menjaga rute yang bermutasi.

Jalankan Rackula lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

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