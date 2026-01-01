Deploy instan Rackula.
Perancang tata letak rak server Drag-and-drop untuk perencanaan instalasi pusat data, homelab, dan peralatan AV.
Pilih paket VPS untuk Rackula
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Rackula
Rackula adalah perancang rak visual open-source yang membantu administrator sistem, homelabber, dan teknisi AV merencanakan tata letak rak server melalui antarmuka seret dan lepas. Ini mendukung ukuran rak standar 1Uâ€“48U, dilengkapi dengan pustaka citra perangkat nyata yang disinkronkan dari NetBox, dan memungkinkan Anda mengekspor diagram yang sudah jadi sebagai PNG, PDF, atau SVG untuk dokumentasi.
Self-hosting Rackula di VPS menjaga setiap diagram rak, perangkat kustom, dan tata letak tim di bawah kendali Anda, bukan di dalam SaaS vendor. Deployment persisten ini membagikan tata letak di seluruh browser dan perangkat melalui API backend, mendukung berbagi URL dan kode QR untuk serah terima cepat kepada teknisi jarak jauh, dan melindungi operasi mutasi di balik autentikasi bawaan.
Fitur utama Rackula
Desainer drag-and-drop
Rencanakan tata letak rak secara visual dengan menyeret perangkat ke slot 1Uâ€“48U tanpa membuat diagram di spreadsheet atau alat gambar generik.
Citra perangkat asli
Buat diagram menggunakan foto depan dan belakang yang akurat dari perangkat keras asli yang bersumber dari pustaka tipe perangkat NetBox.
Ekspor multi-format
Ekspor rak yang sudah selesai sebagai file PNG, PDF, atau SVG untuk tiket manajemen perubahan, runbook, dan dokumentasi yang ditujukan untuk pelanggan.
Berbagi URL dan QR
Bagikan layout rak dengan teknisi di lokasi melalui satu tautan atau kode QR yang dapat dipindai, alih-alih mengirim screenshot melalui email.
Persisten backend
Menyinkronkan tata letak di seluruh browser dan perangkat melalui API backend dengan penyimpanan di disk yang tetap ada setelah kontainer dimulai ulang.
Autentikasi bawaan
Lindungi akses baca dan tulis dengan login nama pengguna dan kata sandi ditambah token tulis API yang menjaga rute yang bermutasi.
Jalankan Rackula lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.