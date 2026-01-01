Deploy instan Kroki.
API diagram-as-code terpadu yang mengubah deskripsi teks menjadi diagram menggunakan 30+ library yang didukung.
Pilih paket VPS untuk Kroki
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Kroki
Kroki adalah HTTP API terpadu untuk menghasilkan diagram dari deskripsi tekstual. Daripada menginstal dan memelihara alat terpisah untuk setiap format diagram, Kroki membungkus lebih dari 30 pustaka diagram â€” termasuk PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr, dan Excalidraw â€” di balik satu endpoint yang mengembalikan output SVG, PNG, atau PDF.
Self-hosting Kroki di VPS Anda menghilangkan ketergantungan pada layanan rendering publik, menjaga diagram arsitektur sensitif tetap berada dalam jaringan Anda, dan memungkinkan Anda mengintegrasikan pembuatan diagram ke dalam pipeline dokumentasi, wiki, dan alur kerja CI/CD tanpa batasan kecepatan atau data yang meninggalkan infrastruktur Anda.
Fitur utama Kroki
30+ pustaka diagram
Render PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN, dan banyak lagi dari satu endpoint API.
Berbagai format output
Dapatkan diagram dalam format SVG, PNG, PDF, atau Base64 â€“ pilih format yang sesuai dengan toolchain dokumentasi Anda.
Integrasi pipeline
Kompatibel langsung dengan Asciidoctor, Confluence, GitLab, dan alat apa pun yang mendukung sintaks blok diagram Kroki.
Tidak ada panggilan eksternal
Semua rendering terjadi secara lokal di VPS Anda â€“ arsitektur dan diagram sistem tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda.
Minimalis HTTP API
Kirim permintaan POST dengan sumber diagram atau sematkan URL GET â€“ tidak memerlukan SDK atau pustaka klien.
Jalankan Kroki lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.