Kroki adalah HTTP API terpadu untuk menghasilkan diagram dari deskripsi tekstual. Daripada menginstal dan memelihara alat terpisah untuk setiap format diagram, Kroki membungkus lebih dari 30 pustaka diagram â€” termasuk PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr, dan Excalidraw â€” di balik satu endpoint yang mengembalikan output SVG, PNG, atau PDF.

Self-hosting Kroki di VPS Anda menghilangkan ketergantungan pada layanan rendering publik, menjaga diagram arsitektur sensitif tetap berada dalam jaringan Anda, dan memungkinkan Anda mengintegrasikan pembuatan diagram ke dalam pipeline dokumentasi, wiki, dan alur kerja CI/CD tanpa batasan kecepatan atau data yang meninggalkan infrastruktur Anda.