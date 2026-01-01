Plex mengubah koleksi media pribadi Anda menjadi layanan streaming yang rapi menyaingi Netflix atau Spotify. Secara otomatis mengambil seni poster, deskripsi, detail pemeran, dan rating untuk film, acara TV, dan musik Anda â€“ mengubah file mentah menjadi perpustakaan yang tertata rapi yang dapat diakses dari perangkat atau lokasi mana pun.

Self-hosting Plex di VPS Anda sendiri memberi Anda ketersediaan 24/7 tanpa bergantung pada uptime internet rumah, CPU khusus untuk transcoding yang lancar dari beberapa stream secara bersamaan, dan bandwidth upload kelas enterprise sehingga akses jarak jauh tidak pernah buffering â€“ bahkan pada konten 4K.