Deploy instan Plex.
Server media yang dihosting sendiri paling populer di dunia untuk streaming film, acara TV, musik, dan foto ke perangkat apa pun.
Pilih paket VPS untuk Plex
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Plex
Plex mengubah koleksi media pribadi Anda menjadi layanan streaming yang rapi menyaingi Netflix atau Spotify. Secara otomatis mengambil seni poster, deskripsi, detail pemeran, dan rating untuk film, acara TV, dan musik Anda â€“ mengubah file mentah menjadi perpustakaan yang tertata rapi yang dapat diakses dari perangkat atau lokasi mana pun.
Self-hosting Plex di VPS Anda sendiri memberi Anda ketersediaan 24/7 tanpa bergantung pada uptime internet rumah, CPU khusus untuk transcoding yang lancar dari beberapa stream secara bersamaan, dan bandwidth upload kelas enterprise sehingga akses jarak jauh tidak pernah buffering â€“ bahkan pada konten 4K.
Fitur utama Plex
Dukungan perangkat universal
Aplikasi native untuk iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, smart TV, konsol game, dan browser web memastikan perpustakaan Anda dapat diakses dari setiap layar yang Anda miliki.
Metadata Otomatis
Plex mengambil poster, rating, info pemeran, dan deskripsi dari TMDb, TVDb, dan MusicBrainz secara otomatis, mengubah file mentah menjadi koleksi yang dikatalogkan secara profesional.
Hardware Transcoding
Akselerasi Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC, dan AMD AMF mengonversi video secara real-time sehingga perangkat apa pun dapat memutar format apa pun tanpa buffering atau penurunan kualitas.
TV Langsung & DVR
Pasangkan Plex dengan tuner yang kompatibel untuk merekam siaran over-the-air, menciptakan DVR pribadi yang menggantikan TV kabel dengan saluran lokal gratis dan tontonan yang dapat diatur waktunya.
Akun Pengguna Terkelola
Buat profil terpisah untuk setiap anggota keluarga dengan riwayat tontonan individual, kontrol orang tua, dan filter rating konten â€” semuanya dikelola dari satu panel admin.
Jalankan Plex lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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