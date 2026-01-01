Deploy FeedCraft instan.
Middleware RSS yang dihosting sendiri yang menggunakan AI untuk menerjemahkan, meringkas, memfilter, dan membersihkan setiap feed sebelum mencapai pembaca Anda.
Pilih paket VPS untuk FeedCraft
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan FeedCraft
FeedCraft adalah middleware RSS sumber terbuka yang berada di antara feed sumber apa pun dan pembaca Anda, mengubah setiap artikel melalui langkah-langkah pemrosesan yang dapat dikonfigurasi yang disebut Crafts. Ini dapat mengekstrak teks artikel lengkap dari feed yang terpotong, menerjemahkan judul dan isi melalui LLM yang kompatibel dengan OpenAI, menghasilkan ringkasan dan pengantar AI, menyaring postingan promosi dengan aturan bahasa alami, dan bahkan mengubah halaman HTML, API JSON, atau hasil pencarian menjadi feed RSS yang baru.
Menghosting sendiri FeedCraft di VPS Anda sendiri menjaga setiap artikel dan setiap prompt LLM pada infrastruktur yang Anda kontrol, menghilangkan batasan kecepatan dan waktu henti yang mengganggu instans publik bersama, dan memungkinkan Anda mengarahkan pemrosesan AI ke penyedia mana pun â€” OpenAI, Gemini, model Ollama lokal, atau endpoint yang kompatibel dengan OpenAI mana pun â€” yang paling sesuai dengan anggaran dan cakupan bahasa Anda.
Fitur utama FeedCraft
Terjemahan dan ringkasan AI
Terjemahkan judul dan isi artikel ke bahasa target apa pun dan tambahkan ringkasan yang dihasilkan AI melalui LLM yang kompatibel dengan OpenAI dengan prompt kustom per Craft.
Ekstraksi teks lengkap
Ganti kutipan RSS yang terpotong dengan konten artikel lengkap, termasuk mode fulltext-plus yang dirender browser untuk situs yang mengisi teks melalui JavaScript.
HTML/JSON/Pencarian menjadi RSS
Generator visual bawaan mengubah halaman web apa pun, respons API JSON (dengan impor curl), dan hasil mesin pencari menjadi feed RSS yang stabil.
Portabel dan mode dok
Awali URL feed apa pun untuk pemrosesan satu kali, atau definisikan Resep bernama di UI admin untuk menyematkan URL feed yang diubah secara permanen yang dilanggan pembaca Anda.
AtomCraft dan FlowCraft
Susun operasi atomik (proksi, batasi, terjemahkan, ringkas, percantik, abaikan advertorial) menjadi alur kerja yang dapat digunakan kembali yang disesuaikan untuk setiap umpan sumber.
Middleware agnostik pembaca
Berfungsi dengan FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, atau pembaca apa pun yang mengonsumsi RSS standar, tanpa memerlukan plugin atau integrasi akun.
Jalankan FeedCraft lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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