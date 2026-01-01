FeedCraft adalah middleware RSS sumber terbuka yang berada di antara feed sumber apa pun dan pembaca Anda, mengubah setiap artikel melalui langkah-langkah pemrosesan yang dapat dikonfigurasi yang disebut Crafts. Ini dapat mengekstrak teks artikel lengkap dari feed yang terpotong, menerjemahkan judul dan isi melalui LLM yang kompatibel dengan OpenAI, menghasilkan ringkasan dan pengantar AI, menyaring postingan promosi dengan aturan bahasa alami, dan bahkan mengubah halaman HTML, API JSON, atau hasil pencarian menjadi feed RSS yang baru.

Menghosting sendiri FeedCraft di VPS Anda sendiri menjaga setiap artikel dan setiap prompt LLM pada infrastruktur yang Anda kontrol, menghilangkan batasan kecepatan dan waktu henti yang mengganggu instans publik bersama, dan memungkinkan Anda mengarahkan pemrosesan AI ke penyedia mana pun â€” OpenAI, Gemini, model Ollama lokal, atau endpoint yang kompatibel dengan OpenAI mana pun â€” yang paling sesuai dengan anggaran dan cakupan bahasa Anda.