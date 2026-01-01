Deploy Jellyfin instan.
Server media open-source gratis untuk streaming koleksi film, acara TV, dan musik pribadi Anda ke perangkat apa pun.
Pilih paket VPS untuk Jellyfin
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Jellyfin
Jellyfin adalah server media open-source gratis terkemuka â€” alternatif berbasis komunitas untuk Plex dan Emby tanpa tingkatan premium, pelacakan, atau vendor lock-in. Jellyfin melakukan streaming koleksi media pribadi Anda ke ponsel, tablet, komputer, smart TV, dan aplikasi khusus di Roku, Android TV, Apple TV, dan Fire TV dengan pengambilan metadata otomatis dan transcoding yang dipercepat hardware.
Self-hosting Jellyfin di VPS memungkinkan Anda mengakses library media 24/7 dari mana saja di dunia, dengan bandwidth khusus untuk streaming simultan dan tanpa bergantung pada koneksi internet rumah Anda. Media, riwayat tontonan, dan preferensi pengguna Anda sepenuhnya berada dalam kendali Anda tanpa biaya berlangganan apa pun.
Fitur utama Jellyfin
Hardware Transcoding
Akselerasi Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC, dan VA-API memungkinkan transcoding real-time yang lancar untuk perangkat yang tidak dapat memutar format sumber secara native.
TV Langsung dan DVR
Hubungkan penala jaringan seperti HDHomeRun atau sumber M3U untuk menonton dan merekam siaran langsung langsung melalui antarmuka Jellyfin.
Aplikasi multi-platform
Aplikasi native untuk Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV, dan Apple TV memungkinkan perangkat rumah tangga mana pun mengakses pustaka media tanpa browser.
Izin Multi-Pengguna
Buat akun terpisah untuk anggota keluarga dengan perpustakaan individual, kontrol orang tua, dan filter rating konten per pengguna.
SyncPlay Sesi
Tonton konten yang sama secara bersamaan dengan teman atau keluarga jarak jauh dengan pemutaran yang tersinkronisasi dan antrean bersama.
Jalankan Jellyfin lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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