Jellyfin adalah server media open-source gratis terkemuka â€” alternatif berbasis komunitas untuk Plex dan Emby tanpa tingkatan premium, pelacakan, atau vendor lock-in. Jellyfin melakukan streaming koleksi media pribadi Anda ke ponsel, tablet, komputer, smart TV, dan aplikasi khusus di Roku, Android TV, Apple TV, dan Fire TV dengan pengambilan metadata otomatis dan transcoding yang dipercepat hardware.

Self-hosting Jellyfin di VPS memungkinkan Anda mengakses library media 24/7 dari mana saja di dunia, dengan bandwidth khusus untuk streaming simultan dan tanpa bergantung pada koneksi internet rumah Anda. Media, riwayat tontonan, dan preferensi pengguna Anda sepenuhnya berada dalam kendali Anda tanpa biaya berlangganan apa pun.