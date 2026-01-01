Deploy Jellyseerr dalam instalasi sekali klik.
Tool kelola permintaan media yang memungkinkan pengguna mencari dan mengajukan permintaan film dan serial TV untuk Jellyfin, Emby, dan Plex.
Pilih paket VPS untuk Jellyseerr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Jellyseerr
Jellyseerr adalah antarmuka permintaan dan pengelolaan media untuk server media self-hosted, dirancang untuk memberikan pengguna cara yang mudah dan elegan untuk menemukan serta meminta konten tanpa akses langsung ke Sonarr atau Radarr. Pengguna dapat menjelajahi katalog yang lengkap, mengajukan permintaan, dan menerima notifikasi saat konten tersedia â€” sementara administrator menyetujui permintaan dan mengelola pemenuhan melalui dashboard yang intuitif.
Dengan self-hosting Jellyseerr bersama server media Anda, semua riwayat permintaan, akun pengguna, dan kredensial integrasi akan tersimpan di VPS Anda sendiri. Pengguna dapat menjelajahi dan meminta konten 24/7 dari perangkat apa pun, dengan single sign-on dari akun Jellyfin, Emby, atau Plex mereka yang sudah ada, menjadikan pengalaman mulus sejak mereka login.
Fitur utama Jellyseerr
Jellyfin SSO
Pengguna masuk menggunakan kredensial Jellyfin, Emby, atau Plex yang sudah ada, tidak perlu membuat akun terpisah untuk pengguna media server Anda yang sudah ada.
Integrasi Sonarr dan Radarr
Permintaan yang disetujui dikirim langsung ke Sonarr atau Radarr untuk pengunduhan otomatis dan penambahan ke perpustakaan tanpa langkah manual administrator.
Alur kerja persetujuan permintaan
Administrator meninjau permintaan yang tertunda dari dasbor pusat dan menyetujui atau menolaknya dengan sekali klik sebelum pemenuhan dimulai.
Izin Terperinci
Kontrol akses berbasis peran dengan kuota dan batasan permintaan per pengguna mencegah satu pengguna pun membanjiri antrean unduhan.
Notifikasi multi-saluran
Beri tahu pengguna melalui Discord, Telegram, Slack, email, Pushover, dan webhook saat konten yang mereka minta tersedia untuk ditonton.
Jalankan Jellyseerr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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