Jellyseerr adalah antarmuka permintaan dan pengelolaan media untuk server media self-hosted, dirancang untuk memberikan pengguna cara yang mudah dan elegan untuk menemukan serta meminta konten tanpa akses langsung ke Sonarr atau Radarr. Pengguna dapat menjelajahi katalog yang lengkap, mengajukan permintaan, dan menerima notifikasi saat konten tersedia â€” sementara administrator menyetujui permintaan dan mengelola pemenuhan melalui dashboard yang intuitif.

Dengan self-hosting Jellyseerr bersama server media Anda, semua riwayat permintaan, akun pengguna, dan kredensial integrasi akan tersimpan di VPS Anda sendiri. Pengguna dapat menjelajahi dan meminta konten 24/7 dari perangkat apa pun, dengan single sign-on dari akun Jellyfin, Emby, atau Plex mereka yang sudah ada, menjadikan pengalaman mulus sejak mereka login.