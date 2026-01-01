Deploy Cockpit CMS instan.
CMS headless API-first yang ringan untuk developer yang membutuhkan pemodelan konten yang fleksibel tanpa beban berlebih CMS monolitik.
Pilih paket VPS untuk Cockpit CMS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Cockpit CMS
Cockpit adalah sistem manajemen konten headless modern yang dibangun untuk alur kerja developer. Sistem ini menyediakan antarmuka yang bersih dan intuitif untuk mendefinisikan tipe konten, koleksi, dan singleton, lalu secara otomatis menghasilkan API RESTful dan GraphQL untuk setiap model konten — tanpa memerlukan kode API kustom. Jejaknya yang ringan berarti deployment yang lebih cepat dan konsumsi sumber daya yang lebih rendah dibandingkan dengan platform CMS tradisional.
Self-hosting Cockpit di VPS Anda menjaga konten editorial, data pengguna, dan token API tetap berada dalam infrastruktur Anda sendiri. Anda mempertahankan kontrol penuh atas batas laju API, autentikasi, dan penyimpanan saat mengirimkan konten ke framework front-end apa pun — React, Vue, Angular, aplikasi seluler, atau generator situs statis seperti Next.js dan Gatsby.
Fitur utama Cockpit CMS
Pengiriman konten API-first
Setiap koleksi konten secara otomatis mendapatkan endpoint REST dan GraphQL, siap mendukung aplikasi front-end atau seluler apa pun.
Pemodelan konten fleksibel
Definisikan tipe bidang kustom, struktur bertingkat, dan hubungan konten tanpa menulis migrasi skema.
Dukungan multibahasa
Kelola konten terlokalisasi secara native untuk situs internasional tanpa plugin tambahan atau layanan terjemahan eksternal.
Izin berbasis peran
Tetapkan tingkat akses yang terperinci kepada editor, kontributor, dan klien API agar setiap peran hanya mengakses apa yang seharusnya.
Integrasi Webhook
Memicu alur kerja otomatis dan invalidasi cache pada perubahan konten dengan endpoint webhook yang dapat dikonfigurasi.
Jalankan Cockpit CMS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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