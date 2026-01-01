Cockpit adalah sistem manajemen konten headless modern yang dibangun untuk alur kerja developer. Sistem ini menyediakan antarmuka yang bersih dan intuitif untuk mendefinisikan tipe konten, koleksi, dan singleton, lalu secara otomatis menghasilkan API RESTful dan GraphQL untuk setiap model konten — tanpa memerlukan kode API kustom. Jejaknya yang ringan berarti deployment yang lebih cepat dan konsumsi sumber daya yang lebih rendah dibandingkan dengan platform CMS tradisional.

Self-hosting Cockpit di VPS Anda menjaga konten editorial, data pengguna, dan token API tetap berada dalam infrastruktur Anda sendiri. Anda mempertahankan kontrol penuh atas batas laju API, autentikasi, dan penyimpanan saat mengirimkan konten ke framework front-end apa pun — React, Vue, Angular, aplikasi seluler, atau generator situs statis seperti Next.js dan Gatsby.