Deploy MySQL instan.
Database relasional open-source paling populer di dunia, yang mendukung aplikasi web dan platform di mana pun.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan MySQL
MySQL adalah database relasional open-source yang paling banyak digunakan di dunia, dipercaya sebagai lapisan data di balik berbagai website, produk SaaS, dan aplikasi bisnis. MySQL menggabungkan kepatuhan ACID penuh melalui InnoDB storage engine dengan replikasi yang terbukti, dialek SQL yang matang, dan dukungan driver yang luas di setiap bahasa pemrograman utama, sehingga aplikasi dan framework yang sudah Anda gunakan dapat terhubung dengannya tanpa perubahan.
Menjalankan MySQL di VPS Anda sendiri memberi Anda CPU, memori, dan disk khusus untuk query Anda, kontrol penuh atas konfigurasi dan tuning, serta satu database server bersama untuk semua aplikasi Anda â€” tanpa biaya berulang dan batasan resource dari layanan database terkelola.
Fitur utama MySQL
Transaksi ACID
Mesin InnoDB menyediakan transaksi yang sepenuhnya atomik, konsisten, terisolasi, dan tahan lama, menjaga data Anda tetap benar di bawah penulisan bersamaan dan kerusakan.
Ekosistem Luas
Driver bawaan untuk PHP, Python, Java, Node.js, Go, dan lainnya berarti hampir setiap framework dan alat terhubung ke MySQL secara langsung.
Replikasi & Penskalaan
Replikasi sumber-replika dan grup bawaan memungkinkan Anda menskalakan pembacaan dan membangun topologi ketersediaan tinggi seiring pertumbuhan beban kerja Anda.
Dukungan Dokumen JSON
Tipe data JSON asli dengan pengindeksan memungkinkan Anda menyimpan data dokumen yang fleksibel bersama tabel relasional dalam satu database.
Mesin SQL Matang
Fungsi jendela, CTE, dan pengoptimal berbasis biaya menghasilkan kueri yang cepat dan ekspresif untuk segala hal mulai dari pencarian sederhana hingga analitik kompleks.
Jalankan MySQL lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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