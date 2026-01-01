MySQL adalah database relasional open-source yang paling banyak digunakan di dunia, dipercaya sebagai lapisan data di balik berbagai website, produk SaaS, dan aplikasi bisnis. MySQL menggabungkan kepatuhan ACID penuh melalui InnoDB storage engine dengan replikasi yang terbukti, dialek SQL yang matang, dan dukungan driver yang luas di setiap bahasa pemrograman utama, sehingga aplikasi dan framework yang sudah Anda gunakan dapat terhubung dengannya tanpa perubahan.

Menjalankan MySQL di VPS Anda sendiri memberi Anda CPU, memori, dan disk khusus untuk query Anda, kontrol penuh atas konfigurasi dan tuning, serta satu database server bersama untuk semua aplikasi Anda â€” tanpa biaya berulang dan batasan resource dari layanan database terkelola.