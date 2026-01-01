Deploy instan Fusion RSS
Pembaca RSS yang ringan dan dihosting sendiri dengan UI web yang bersih, pintasan keyboard, serta dukungan API Fever.
Pilih paket VPS untuk Fusion RSS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Fusion RSS
Fusion adalah pembaca RSS open-source minimalis yang ditulis dalam Go, berfokus pada alur kerja membaca yang cepat dan bebas gangguan. Ini mengurai feed RSS dan Atom, secara otomatis menemukan feed dari URL website, dan mengatur langganan ke dalam grup sambil melacak status belum dibaca, bookmark, dan pencarian teks lengkap di seluruh pustaka Anda.
Self-hosting Fusion di VPS Anda menjaga daftar langganan dan riwayat bacaan Anda dari layanan pihak ketiga, dan kompatibilitas Fever API-nya memungkinkan klien seluler native seperti Reeder, Unread, dan FeedMe untuk menyinkronkan dengan instance Anda sendiri alih-alih agregator cloud.
Fitur utama Fusion RSS
Dukungan Fever API
Sinkronkan artikel ke klien iOS, Android, dan desktop native seperti Reeder, Unread, dan FeedMe melalui API yang kompatibel dengan Fever yang terintegrasi.
Pembaca berbasis keyboard
Pintasan gaya Google Reader memungkinkan Anda memilah ratusan artikel per sesi tanpa meninggalkan keyboard.
Penemuan otomatis feed
Tempel URL website apa pun dan Fusion akan menemukan feed RSS atau Atom secara otomatis, dengan organisasi grup untuk daftar langganan yang rapi.
PWA Responsif
Aplikasi web progresif yang dapat diinstal memberikan pengalaman membaca dengan nuansa asli di ponsel, tablet, dan browser desktop.
OIDC (OpenID Connect) single sign-on
Integrasi OpenID Connect opsional memungkinkan Anda melakukan autentikasi terhadap Keycloak, Authelia, atau penyedia identitas yang sesuai.
Tanpa beban AI
Dengan sengaja menghilangkan fitur ringkasan dan rekomendasi AI untuk menjaga pembaca tetap fokus, ringan, dan dapat diprediksi.
Jalankan Fusion RSS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web