Fusion adalah pembaca RSS open-source minimalis yang ditulis dalam Go, berfokus pada alur kerja membaca yang cepat dan bebas gangguan. Ini mengurai feed RSS dan Atom, secara otomatis menemukan feed dari URL website, dan mengatur langganan ke dalam grup sambil melacak status belum dibaca, bookmark, dan pencarian teks lengkap di seluruh pustaka Anda.

Self-hosting Fusion di VPS Anda menjaga daftar langganan dan riwayat bacaan Anda dari layanan pihak ketiga, dan kompatibilitas Fever API-nya memungkinkan klien seluler native seperti Reeder, Unread, dan FeedMe untuk menyinkronkan dengan instance Anda sendiri alih-alih agregator cloud.