Evolution Go adalah gateway WhatsApp API yang ditulis ulang dalam Go, dirancang sebagai alternatif yang ringan dan efisien untuk Evolution API berbasis Node.js. Dibangun di atas library whatsmeow, ini menghadirkan kemampuan otomatisasi pesan inti yang sama â€” manajemen multi-instance, event webhook, dan RESTful API â€” sambil mengonsumsi memori yang jauh lebih sedikit dan memulai dalam waktu kurang dari satu detik berkat runtime Go yang terkompilasi dan model konkurensi native.

Self-hosting Evolution Go di VPS Anda memaksimalkan keuntungan efisiensi resource dari binary yang terkompilasi. Semua kredensial autentikasi dan data percakapan disimpan di database PostgreSQL Anda sendiri, memastikan kedaulatan data dan kepatuhan tanpa biaya per pesan yang membuat penyedia WhatsApp komersial mahal dalam skala besar.