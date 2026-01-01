Deploy Evolution Go instan.
Gateway WhatsApp API super cepat untuk automasi pesan dengan sumber daya rendah dan pengelolaan multi-instansi, yang menggunakan bahasa pemrograman Go.
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Evolution Go adalah gateway WhatsApp API yang ditulis ulang dalam Go, dirancang sebagai alternatif yang ringan dan efisien untuk Evolution API berbasis Node.js. Dibangun di atas library whatsmeow, ini menghadirkan kemampuan otomatisasi pesan inti yang sama â€” manajemen multi-instance, event webhook, dan RESTful API â€” sambil mengonsumsi memori yang jauh lebih sedikit dan memulai dalam waktu kurang dari satu detik berkat runtime Go yang terkompilasi dan model konkurensi native.
Self-hosting Evolution Go di VPS Anda memaksimalkan keuntungan efisiensi resource dari binary yang terkompilasi. Semua kredensial autentikasi dan data percakapan disimpan di database PostgreSQL Anda sendiri, memastikan kedaulatan data dan kepatuhan tanpa biaya per pesan yang membuat penyedia WhatsApp komersial mahal dalam skala besar.
Fitur utama Evolution Go
Performa Natif
Biner yang dikompilasi dengan konkurensi berbasis goroutine menangani ribuan koneksi simultan dengan memori 50-150 MB per instance, jauh lebih sedikit dibandingkan versi Node.js.
Manajemen Multi-instans
Mengoperasikan beberapa nomor WhatsApp dari satu deployment, dengan setiap instans dikontrol dan dipantau secara independen melalui REST API.
Pengiriman event webhook
Webhook real-time mengirimkan pesan, koneksi, dan event grup ke aplikasi Anda secara instan, memungkinkan alur respons otomatis dan integrasi CRM.
Arsitektur Database Ganda
Autentikasi dan data pengguna disimpan dalam database PostgreSQL terpisah, menyederhanakan pencadangan dan memungkinkan kontrol akses terperinci untuk deployment yang mengutamakan keamanan.
Dukungan Message Queue
Integrasi opsional RabbitMQ (AMQP) dan NATS memungkinkan arsitektur berbasis peristiwa yang terukur untuk operasi pengiriman pesan bervolume tinggi.
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Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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