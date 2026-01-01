Peppermint adalah solusi ticketing dan help desk open-source yang dibangun sebagai alternatif ringan untuk Zendesk dan Jira. Ini memberikan tim dukungan, departemen IT, dan bisnis kecil antrean yang rapi untuk mencatat permintaan pelanggan, melacak masalah internal, dan berkolaborasi dalam penyelesaian tanpa biaya lisensi per agen atau mengirim data percakapan sensitif ke vendor SaaS pihak ketiga.

Self-hosting Peppermint di VPS Anda sendiri menjaga setiap tiket, catatan klien, dan catatan internal tetap dalam kendali Anda. Backend PostgreSQL yang dibundel memastikan penyimpanan riwayat tiket yang tahan lama, sementara notebook markdown pribadi dengan daftar tugas memberikan setiap agen ruang pribadi untuk mengatur pekerjaan mereka sendiri di samping antrean bersama.