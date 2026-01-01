Deploy instan Peppermint.
Sistem tiket dan help desk open-source untuk mengelola permintaan pelanggan, masalah IT internal, dan alur kerja tim.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Peppermint
Peppermint adalah solusi ticketing dan help desk open-source yang dibangun sebagai alternatif ringan untuk Zendesk dan Jira. Ini memberikan tim dukungan, departemen IT, dan bisnis kecil antrean yang rapi untuk mencatat permintaan pelanggan, melacak masalah internal, dan berkolaborasi dalam penyelesaian tanpa biaya lisensi per agen atau mengirim data percakapan sensitif ke vendor SaaS pihak ketiga.
Self-hosting Peppermint di VPS Anda sendiri menjaga setiap tiket, catatan klien, dan catatan internal tetap dalam kendali Anda. Backend PostgreSQL yang dibundel memastikan penyimpanan riwayat tiket yang tahan lama, sementara notebook markdown pribadi dengan daftar tugas memberikan setiap agen ruang pribadi untuk mengatur pekerjaan mereka sendiri di samping antrean bersama.
Fitur utama Peppermint
Editor tiket Markdown
Buat tiket dan balasan di editor markdown kaya fitur dengan lampiran file agar percakapan tetap mempertahankan format, blok kode, dan tangkapan layar.
Notebook pribadi
Setiap agen mendapatkan buku catatan pribadi berbasis markdown dengan daftar tugas untuk melacak pekerjaan individu di samping antrean tiket bersama.
Log riwayat Klien
Setiap interaksi dengan pelanggan dicatat dalam profil mereka, memberikan agen konteks lengkap dari permintaan sebelumnya sebelum menanggapi permintaan baru.
Akses berbasis peran
Izin peran terperinci memungkinkan admin mengontrol agen mana yang dapat melihat, mengomentari, atau menyelesaikan kategori tiket tertentu.
Integrasi REST API
REST API yang terdokumentasi memungkinkan Anda mendorong tiket dari alat pemantauan, menyinkronkan data dengan CRM, atau membuat dasbor kustom di atas Peppermint.
Interface Responsif
UI dirancang untuk layar mulai dari perangkat seluler hingga 4K sehingga agen dapat menyaring tiket dari perangkat apa pun tanpa kehilangan kemudahan penggunaan.
Jalankan Peppermint lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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