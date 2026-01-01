Deploy instan SQLPage.
Buat situs web interaktif dan dashboard data hanya menggunakan kueri SQL â€“ tanpa memerlukan kode frontend, framework, atau JavaScript.
Pilih paket VPS untuk SQLPage
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SQLPage
SQLPage adalah server aplikasi web sumber terbuka yang merender halaman web interaktif langsung dari kueri SQL. Pengembang dan analis menulis file
.sql yang memilih dari pustaka komponen bawaan â€” formulir, tabel, bagan, peta, navigasi, dan lusinan elemen UI â€” dan server mengubah kumpulan hasil menjadi HTML yang rapi tanpa satu baris pun HTML, CSS, atau JavaScript. Hubungkan SQLite, PostgreSQL, MySQL, atau Microsoft SQL Server dan ekspos basis data yang ada sebagai panel admin yang berfungsi, dasbor internal, atau prototipe dalam hitungan menit.
Self-hosting SQLPage di VPS Anda sendiri menjaga kueri, skema, dan kredensial tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, bukan platform low-code pihak ketiga. Tidak ada biaya per pengguna, tidak ada batas baris, dan file
.sql Anda tetap portabel dan dapat dikontrol versinya seperti kode lainnya.
Fitur utama SQLPage
Rendering khusus SQL
Tulis file SQL biasa yang memilih dari pustaka komponen yang kaya dan SQLPage merender halaman HTML responsif langsung dari kumpulan hasil.
Dukungan multi-database
Sambungkan ke SQLite, PostgreSQL, MySQL, atau Microsoft SQL Server dan jadikan database yang sudah ada sebagai aplikasi web yang berfungsi.
Komponen bawaan
Formulir, tabel, bagan, peta, kartu, navigasi, unggahan file, dan puluhan elemen UI yang disempurnakan tersedia tanpa pustaka eksternal atau langkah build.
Instan Hot Reload
Edit sebuah file
.sql dan perubahan akan muncul saat halaman dimuat ulang â€” tanpa kompilasi, tanpa bundler, dan tanpa restart.
Biner statis kecil
Satu Rust binary di bawah 20 MB melayani seluruh situs dinamis, dengan penggunaan memori yang rendah dan waktu cold start yang cepat pada sumber daya VPS yang sederhana.
Autentikasi bawaan
HTTP basic auth, manajemen sesi, OAuth, dan fungsi hashing kata sandi memungkinkan file SQL mengamankan halaman tanpa layanan identitas eksternal.
Jalankan SQLPage lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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