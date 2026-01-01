SQLPage adalah server aplikasi web sumber terbuka yang merender halaman web interaktif langsung dari kueri SQL. Pengembang dan analis menulis file .sql yang memilih dari pustaka komponen bawaan â€” formulir, tabel, bagan, peta, navigasi, dan lusinan elemen UI â€” dan server mengubah kumpulan hasil menjadi HTML yang rapi tanpa satu baris pun HTML, CSS, atau JavaScript. Hubungkan SQLite, PostgreSQL, MySQL, atau Microsoft SQL Server dan ekspos basis data yang ada sebagai panel admin yang berfungsi, dasbor internal, atau prototipe dalam hitungan menit.

Self-hosting SQLPage di VPS Anda sendiri menjaga kueri, skema, dan kredensial tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, bukan platform low-code pihak ketiga. Tidak ada biaya per pengguna, tidak ada batas baris, dan file .sql Anda tetap portabel dan dapat dikontrol versinya seperti kode lainnya.