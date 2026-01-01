Deploy Radarr dengan instalasi sekali klik.
Manajer koleksi film otomatis yang memantau rilis, mengunduh melalui klien pilihan Anda, dan menjaga koleksi Anda tetap terorganisir.
Pilih paket VPS untuk Radarr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Radarr
Radarr adalah manager koleksi film otomatis yang komprehensif untuk pengguna Usenet dan BitTorrent. Aplikasi ini memantau RSS feed untuk rilis baru yang sesuai dengan profil kualitas Anda, memicu download melalui client seperti qBittorrent atau SABnzbd, serta mengganti nama dan mengelola pustaka Anda secara otomatis. Dukungan format kustom memungkinkan Anda menargetkan encoding tertentu â€” 4K HDR, Dolby Vision, REMUX â€” dan Radarr akan mengupgrade file yang ada saat rilis yang lebih baik muncul.
Menjalankan Radarr di VPS menjaganya tetap aktif sepanjang waktu dengan bandwidth yang konsisten, memastikan Anda tidak pernah melewatkan jendela rilis. Aplikasi ini terintegrasi langsung dengan Plex, Jellyfin, dan Emby untuk menyegarkan pustaka server media Anda saat file baru masuk, dan berpasangan secara alami dengan Sonarr, Lidarr, dan Prowlarr untuk ekosistem media otomatis yang lengkap.
Fitur utama Radarr
Monitoring Otomatis
Pemantauan RSS feed mendeteksi rilisan film baru begitu muncul dan secara otomatis mengantrekan unduhan berdasarkan preferensi kualitas Anda.
Kualitas Profil
Tentukan resolusi, codec, dan ukuran file yang dapat diterima per film sehingga hanya versi yang benar-benar Anda inginkan yang diunduh dan disimpan.
Upgrade otomatis
Radarr memantau rilis dengan kualitas yang lebih baik setelah download awal dan mengganti file secara transparan, menjaga pustaka Anda pada kualitas puncak seiring waktu.
Integrasi Media Server
Notifikasi pembaruan perpustakaan otomatis untuk Plex, Jellyfin, dan Emby berarti film yang baru diunduh muncul di aplikasi streaming Anda dalam hitungan detik.
Daftar Impor
Impor daftar tontonan dari IMDb, Trakt, dan TMDb untuk menambahkan film ke antrean yang Anda pantau secara otomatis saat Anda menandai judul untuk ditonton.
Jalankan Radarr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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