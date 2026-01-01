Radarr adalah manager koleksi film otomatis yang komprehensif untuk pengguna Usenet dan BitTorrent. Aplikasi ini memantau RSS feed untuk rilis baru yang sesuai dengan profil kualitas Anda, memicu download melalui client seperti qBittorrent atau SABnzbd, serta mengganti nama dan mengelola pustaka Anda secara otomatis. Dukungan format kustom memungkinkan Anda menargetkan encoding tertentu â€” 4K HDR, Dolby Vision, REMUX â€” dan Radarr akan mengupgrade file yang ada saat rilis yang lebih baik muncul.

Menjalankan Radarr di VPS menjaganya tetap aktif sepanjang waktu dengan bandwidth yang konsisten, memastikan Anda tidak pernah melewatkan jendela rilis. Aplikasi ini terintegrasi langsung dengan Plex, Jellyfin, dan Emby untuk menyegarkan pustaka server media Anda saat file baru masuk, dan berpasangan secara alami dengan Sonarr, Lidarr, dan Prowlarr untuk ekosistem media otomatis yang lengkap.