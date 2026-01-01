CiviCRM adalah CRM open-source yang dibuat khusus untuk organisasi nirlaba, LSM, asosiasi, dan organisasi kemasyarakatan. Tidak seperti CRM komersial yang berfokus pada penjualan, setiap modul — kontak, kontribusi, keanggotaan, acara, pengiriman email, dan manajemen kasus — dirancang berdasarkan alur kerja penggalang dana, penyelenggara, dan staf program yang mengelola konstituen daripada prospek.

Hosting CiviCRM secara mandiri di VPS Anda sendiri menjaga catatan donatur, riwayat kontribusi, dan data anggota di bawah kendali penuh Anda tanpa harga per kontak, tanpa pemroses data pihak ketiga, dan kepemilikan penuh atas setiap laporan dan segmentasi yang Anda buat.