Deploy instan CiviCRM.
Manajemen hubungan konstituen sumber terbuka yang dibangun untuk organisasi nirlaba, kelompok advokasi, dan organisasi berbasis anggota.
Pilih paket VPS untuk CiviCRM
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan CiviCRM
CiviCRM adalah CRM open-source yang dibuat khusus untuk organisasi nirlaba, LSM, asosiasi, dan organisasi kemasyarakatan. Tidak seperti CRM komersial yang berfokus pada penjualan, setiap modul — kontak, kontribusi, keanggotaan, acara, pengiriman email, dan manajemen kasus — dirancang berdasarkan alur kerja penggalang dana, penyelenggara, dan staf program yang mengelola konstituen daripada prospek.
Hosting CiviCRM secara mandiri di VPS Anda sendiri menjaga catatan donatur, riwayat kontribusi, dan data anggota di bawah kendali penuh Anda tanpa harga per kontak, tanpa pemroses data pihak ketiga, dan kepemilikan penuh atas setiap laporan dan segmentasi yang Anda buat.
Fitur utama CiviCRM
Manajemen Kontak
Lacak kontak, rumah tangga, dan organisasi tanpa batas dengan hubungan, tag, dan kolom kustom yang disesuaikan dengan alur kerja nirlaba.
Kontribusi dan penggalangan dana
Terima donasi online, kelola janji donasi, jalankan program donasi berulang, dan rekonsiliasi kontribusi dengan pelaporan keuangan bawaan.
Manajemen keanggotaan
Otomatiskan pendaftaran keanggotaan, perpanjangan, dan manfaat berjenjang dengan jenis keanggotaan yang dapat dikonfigurasi serta pengingat siklus hidup.
Acara dan pendaftaran
Buat halaman acara, jual tiket, kelola peserta, dan lacak riwayat partisipasi bersama dengan data kontak lainnya.
Email dan pengiriman massal
Segmentasi audiens, kirim email blast yang ditargetkan, dan ukur pembukaan, klik, serta pantulan tanpa membayar biaya pengiriman per kontak.
Jalankan CiviCRM lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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