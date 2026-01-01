Nango adalah lapisan infrastruktur sumber terbuka untuk terhubung ke API eksternal. Daripada menulis alur OAuth kustom, logika penyegaran token, dan penanganan batas laju untuk setiap layanan, Nango mengelola semuanya melalui satu backend terpadu. Developer mengonfigurasi integrasi sekali dan mengakses layanan apa pun yang didukung melalui proxy transparan Nango â€” dengan dukungan bawaan untuk lebih dari 300 API termasuk Salesforce, GitHub, Slack, Stripe, dan Notion.

Self-hosting Nango di VPS Anda sendiri menjaga izin OAuth dan token API pelanggan Anda pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Tidak ada layanan pihak ketiga yang pernah menangani kredensial pengguna Anda â€” semuanya dienkripsi saat tidak digunakan dengan kunci yang Anda miliki dan disimpan dalam database PostgreSQL yang berjalan bersama server.