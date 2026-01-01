Deploy Nango instan.
Platform open-source yang mengelola OAuth, refresh token, dan konektivitas API untuk 300+ integrasi pihak ketiga.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Nango
Nango adalah lapisan infrastruktur sumber terbuka untuk terhubung ke API eksternal. Daripada menulis alur OAuth kustom, logika penyegaran token, dan penanganan batas laju untuk setiap layanan, Nango mengelola semuanya melalui satu backend terpadu. Developer mengonfigurasi integrasi sekali dan mengakses layanan apa pun yang didukung melalui proxy transparan Nango â€” dengan dukungan bawaan untuk lebih dari 300 API termasuk Salesforce, GitHub, Slack, Stripe, dan Notion.
Self-hosting Nango di VPS Anda sendiri menjaga izin OAuth dan token API pelanggan Anda pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Tidak ada layanan pihak ketiga yang pernah menangani kredensial pengguna Anda â€” semuanya dienkripsi saat tidak digunakan dengan kunci yang Anda miliki dan disimpan dalam database PostgreSQL yang berjalan bersama server.
Fitur utama Nango
Alur OAuth terpadu
Nango menangani pembuatan URL otorisasi, pertukaran token, dan pemrosesan callback untuk 300+ API, menghilangkan kode otorisasi kustom untuk setiap integrasi.
Penyegaran token otomatis
Token akses diperbarui secara diam-diam sebelum kedaluwarsa sehingga integrasi Anda tidak akan pernah gagal di tengah sesi karena kredensial yang kedaluwarsa.
UI Connect yang dapat disematkan
Layar persetujuan OAuth siap pakai dan berlabel putih memungkinkan pengguna Anda mengotorisasi akun pihak ketiga dari dalam aplikasi Anda dengan satu alur pengguna.
Proxy API Transparan
Arahkan panggilan API melalui Nango untuk mendapatkan percobaan ulang otomatis, penanganan batas laju, dan respons kesalahan yang dinormalisasi tanpa middleware per-API.
Normalisasi Webhook
Menerima, memverifikasi, dan meneruskan webhook dari penyedia mana pun yang terhubung melalui satu endpoint penyerapan dengan penanganan payload terpadu.
Penyimpanan kredensial terenkripsi
Semua token OAuth dan kunci API dienkripsi saat tidak aktif menggunakan kunci Anda sendiri dan disimpan secara eksklusif di database PostgreSQL yang di-hosting sendiri.
Jalankan Nango lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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