Diskon Nango hingga 69%

Deploy Nango instan.

Platform open-source yang mengelola OAuth, refresh token, dan konektivitas API untuk 300+ integrasi pihak ketiga.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy Nango instan.

Pilih paket VPS untuk Nango

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Nango

Nango adalah lapisan infrastruktur sumber terbuka untuk terhubung ke API eksternal. Daripada menulis alur OAuth kustom, logika penyegaran token, dan penanganan batas laju untuk setiap layanan, Nango mengelola semuanya melalui satu backend terpadu. Developer mengonfigurasi integrasi sekali dan mengakses layanan apa pun yang didukung melalui proxy transparan Nango â€” dengan dukungan bawaan untuk lebih dari 300 API termasuk Salesforce, GitHub, Slack, Stripe, dan Notion.

Self-hosting Nango di VPS Anda sendiri menjaga izin OAuth dan token API pelanggan Anda pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Tidak ada layanan pihak ketiga yang pernah menangani kredensial pengguna Anda â€” semuanya dienkripsi saat tidak digunakan dengan kunci yang Anda miliki dan disimpan dalam database PostgreSQL yang berjalan bersama server.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Nango

Alur OAuth terpadu

Nango menangani pembuatan URL otorisasi, pertukaran token, dan pemrosesan callback untuk 300+ API, menghilangkan kode otorisasi kustom untuk setiap integrasi.

Penyegaran token otomatis

Token akses diperbarui secara diam-diam sebelum kedaluwarsa sehingga integrasi Anda tidak akan pernah gagal di tengah sesi karena kredensial yang kedaluwarsa.

UI Connect yang dapat disematkan

Layar persetujuan OAuth siap pakai dan berlabel putih memungkinkan pengguna Anda mengotorisasi akun pihak ketiga dari dalam aplikasi Anda dengan satu alur pengguna.

Proxy API Transparan

Arahkan panggilan API melalui Nango untuk mendapatkan percobaan ulang otomatis, penanganan batas laju, dan respons kesalahan yang dinormalisasi tanpa middleware per-API.

Normalisasi Webhook

Menerima, memverifikasi, dan meneruskan webhook dari penyedia mana pun yang terhubung melalui satu endpoint penyerapan dengan penanganan payload terpadu.

Penyimpanan kredensial terenkripsi

Semua token OAuth dan kunci API dienkripsi saat tidak aktif menggunakan kunci Anda sendiri dan disimpan secara eksklusif di database PostgreSQL yang di-hosting sendiri.

Jalankan Nango lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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