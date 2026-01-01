Piwigo adalah salah satu aplikasi galeri foto open-source yang paling lama berjalan, yang dibuat khusus untuk mengelola koleksi foto besar. Tidak seperti skrip galeri ringan, Piwigo menangani arsip ratusan ribu foto dengan pengindeksan EXIF/IPTC, hierarki album multi-level, ukuran thumbnail yang dapat dikonfigurasi, izin per-album yang terperinci, dan ekosistem plugin dengan lebih dari 200 ekstensi komunitas yang mencakup segalanya mulai dari pengenalan wajah hingga tema kustom.

Self-hosting Piwigo di VPS Anda menjaga original resolusi penuh, data lokasi, dan statistik penayangan pada infrastruktur yang Anda kendalikan daripada diserahkan ke SaaS foto. Tumpukan PHP dan MySQL sangat solid, berjalan dengan sumber daya minimal, dan menghasilkan galeri yang telah online selama dua dekade â€” menjadikan Piwigo pilihan populer untuk klub, museum, fotografer, dan keluarga yang ingin arsip foto mereka bertahan lebih lama dari penyedia cloud tertentu.