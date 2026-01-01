Deploy instan Piwigo.
Platform galeri foto sumber terbuka yang matang dengan ratusan plugin, kontrol berbagi yang terperinci, dan alur kerja impor massal untuk arsip penting.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Piwigo
Piwigo adalah salah satu aplikasi galeri foto open-source yang paling lama berjalan, yang dibuat khusus untuk mengelola koleksi foto besar. Tidak seperti skrip galeri ringan, Piwigo menangani arsip ratusan ribu foto dengan pengindeksan EXIF/IPTC, hierarki album multi-level, ukuran thumbnail yang dapat dikonfigurasi, izin per-album yang terperinci, dan ekosistem plugin dengan lebih dari 200 ekstensi komunitas yang mencakup segalanya mulai dari pengenalan wajah hingga tema kustom.
Self-hosting Piwigo di VPS Anda menjaga original resolusi penuh, data lokasi, dan statistik penayangan pada infrastruktur yang Anda kendalikan daripada diserahkan ke SaaS foto. Tumpukan PHP dan MySQL sangat solid, berjalan dengan sumber daya minimal, dan menghasilkan galeri yang telah online selama dua dekade â€” menjadikan Piwigo pilihan populer untuk klub, museum, fotografer, dan keluarga yang ingin arsip foto mereka bertahan lebih lama dari penyedia cloud tertentu.
Fitur utama Piwigo
Penskalaan perpustakaan masif
Dirancang sejak hari pertama untuk menangani arsip ratusan ribu foto dengan penelusuran cepat, pencarian, dan penomoran halaman â€” bukan hanya galeri skala hobi.
Album multi-level
Atur foto ke dalam album bersarang dan album virtual (satu foto dapat muncul di banyak tempat) dengan izin per-album untuk berbagi yang terperinci.
Pengindeksan EXIF dan IPTC
Ekstraksi otomatis metadata kamera, lensa, dan IPTC membuat foto dapat dicari berdasarkan bodi kamera, panjang fokus, lokasi, atau tag kustom apa pun.
200+ plugin
Katalog ekstensi komunitas aktif mencakup pengenalan wajah, watermarking, tema tayangan slide, pengunggah seluler, berbagi sosial, dan banyak lagi.
Berbagi terperinci
Akses album publik, pribadi, dilindungi kata sandi, dan dibatasi grup dengan izin unduh per foto dan penghapusan EXIF untuk album bersama.
Alat impor massal
Alur kerja sinkronisasi server-side dan FTP/SFTP memudahkan untuk mengunggah ribuan foto sekaligus daripada mengklik unggahan satu per satu.
Jalankan Piwigo lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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