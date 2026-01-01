GPT-Researcher adalah agen AI otonom sumber terbuka yang dirancang untuk melakukan riset online komprehensif tentang topik apa pun. Ini menggunakan pendekatan multi-agen â€” agen perencana memecah pertanyaan menjadi sub-kueri, agen peneliti mengumpulkan informasi dari puluhan sumber secara bersamaan, dan agen penulis mensintesis temuan menjadi laporan terstruktur yang dikutip. Pendekatan paralel ini secara dramatis mengurangi waktu untuk menghasilkan konten berkualitas riset dibandingkan dengan penelusuran manual atau perintah LLM satu kueri.

Menghosting sendiri GPT-Researcher memberi Anda kendali penuh atas penyedia LLM dan API pencarian mana yang Anda hubungkan, data apa yang diproses, dan bagaimana laporan disimpan. Menjalankannya di VPS Anda sendiri berarti topik penelitian sensitif tetap berada di infrastruktur Anda, tanpa batasan penggunaan dari layanan yang di-host pihak ketiga.