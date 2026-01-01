Instalasi GPT-Researcher dalam satu klik.
Agen riset AI otonom yang melakukan riset web mendalam dan menghasilkan laporan terperinci yang disertai kutipan dalam hitungan menit.
Pilih paket VPS untuk GPT-Researcher
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan GPT-Researcher
GPT-Researcher adalah agen AI otonom sumber terbuka yang dirancang untuk melakukan riset online komprehensif tentang topik apa pun. Ini menggunakan pendekatan multi-agen â€” agen perencana memecah pertanyaan menjadi sub-kueri, agen peneliti mengumpulkan informasi dari puluhan sumber secara bersamaan, dan agen penulis mensintesis temuan menjadi laporan terstruktur yang dikutip. Pendekatan paralel ini secara dramatis mengurangi waktu untuk menghasilkan konten berkualitas riset dibandingkan dengan penelusuran manual atau perintah LLM satu kueri.
Menghosting sendiri GPT-Researcher memberi Anda kendali penuh atas penyedia LLM dan API pencarian mana yang Anda hubungkan, data apa yang diproses, dan bagaimana laporan disimpan. Menjalankannya di VPS Anda sendiri berarti topik penelitian sensitif tetap berada di infrastruktur Anda, tanpa batasan penggunaan dari layanan yang di-host pihak ketiga.
Fitur utama GPT-Researcher
Penelitian Multi-Agent
Agen sub-kueri paralel mengumpulkan data dari puluhan sumber secara bersamaan, menghasilkan laporan yang menyeluruh lebih cepat daripada alur penelitian utas tunggal mana pun.
Laporan yang Dikutip
Setiap laporan yang dihasilkan mencakup kutipan sumber sebaris dan daftar referensi, membuat temuan dapat diverifikasi dan cocok untuk penggunaan profesional.
Berbagai tipe laporan
Hasilkan laporan penelitian, daftar sumber daya, kerangka, atau output yang diformat khusus agar sesuai dengan hasil akhir yang tepat yang dibutuhkan alur kerja Anda.
Dukungan LLM Fleksibel
Hubungkan OpenAI, Anthropic, Ollama, atau endpoint yang kompatibel dengan OpenAI mana pun agar Anda dapat menyeimbangkan biaya, kecepatan, dan kapabilitas model per tugas penelitian.
Integrasi pencarian web
Terhubung dengan Tavily, Google, Bing, dan penyedia pencarian lainnya untuk mengambil informasi langsung dan terbaru daripada mengandalkan data pelatihan statis.
Jalankan GPT-Researcher lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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