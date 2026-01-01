Menginstal Nexus Repository Manager dalam sekali klik.
Manajer repositori artefak universal yang mendukung Maven, npm, Docker, PyPI, dan lainnya.
Pilih paket VPS untuk Nexus Repository Manager
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager adalah repositori artefak standar industri untuk menyimpan, mengatur, dan mendistribusikan artefak build di setiap format paket utama. Ini berfungsi sebagai cache proxy universal untuk Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub, dan lusinan registri lainnya, secara drastis mengurangi unduhan eksternal dan mempercepat proses build.
Self-hosting Nexus di VPS Anda sendiri memberi Anda kontrol penuh atas penyimpanan artefak, kebijakan akses, dan pemindaian keamanan. Tim mendapatkan satu sumber kebenaran untuk semua dependensi â€” publik dan privat â€” tanpa harga per-kursi atau batasan penyimpanan cloud.
Fitur utama Nexus Repository Manager
Dukungan format universal
Meng-host dan memproksi Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go, serta berbagai format lainnya dari satu instans.
Proxy dan cache
Simpan artefak jarak jauh dalam cache secara lokal sehingga build tidak akan pernah gagal karena registri upstream lambat atau tidak tersedia.
Repositori privat
Publikasikan pustaka proprietary dan image Docker ke repositori hosting pribadi dengan kontrol akses terperinci.
Pencarian komponen
Pencarian teks lengkap di semua repositori memungkinkan developer dengan cepat menemukan versi artefak tertentu dan metadata-nya.
Akses berbasis peran
Tentukan hak akses terperinci per repositori agar tim hanya dapat melihat dan memublikasikan ke repositori yang mereka miliki.
Jalankan Nexus Repository Manager lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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