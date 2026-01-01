Sonatype Nexus Repository Manager adalah repositori artefak standar industri untuk menyimpan, mengatur, dan mendistribusikan artefak build di setiap format paket utama. Ini berfungsi sebagai cache proxy universal untuk Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub, dan lusinan registri lainnya, secara drastis mengurangi unduhan eksternal dan mempercepat proses build.

Self-hosting Nexus di VPS Anda sendiri memberi Anda kontrol penuh atas penyimpanan artefak, kebijakan akses, dan pemindaian keamanan. Tim mendapatkan satu sumber kebenaran untuk semua dependensi â€” publik dan privat â€” tanpa harga per-kursi atau batasan penyimpanan cloud.