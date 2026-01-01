Deploy HeyForm in one click installation.
Pembuat formulir interaktif open-source untuk survei, kuis, dan jajak pendapat.
Pilih paket VPS untuk HeyForm
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan HeyForm
HeyForm adalah pembuat formulir open-source modern yang menciptakan antarmuka percakapan yang menarik di mana pertanyaan muncul satu per satu. Pendekatan ini menghasilkan tingkat penyelesaian yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pembuat formulir tradisional, menjadikannya ideal untuk survei, kuesioner, kuis, dan formulir penangkap prospek.
Dengan lebih dari 40 jenis input, logika kondisional, tema kustom, dan analitik bawaan, HeyForm menyediakan platform tanpa kode yang canggih untuk pengumpulan data sambil menjaga semua kiriman di bawah kendali Anda. Template ini mencakup MongoDB untuk penyimpanan formulir, KeyDB untuk caching, dan Traefik HTTPS routing untuk akses formulir yang aman.
Fitur utama HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Buat jalur pertanyaan dinamis yang beradaptasi berdasarkan respons sebelumnya untuk pengumpulan data yang dipersonalisasi dan relevan.
Builder Drag-and-Drop
Desain formulir secara visual dengan lebih dari 40 jenis bidang input termasuk peringkat, unggahan file, tanda tangan, dan pemilih tanggal.
Analytics bawaan
Lacak pola respons dan metrik penyelesaian dengan dasbor analitik terintegrasi untuk optimasi formulir berbasis data.
Custom Branding
Terapkan tema, warna, dan branding kustom agar sesuai dengan identitas organisasi Anda di semua formulir dan survei.
Jalankan HeyForm lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web