Coder adalah platform open-source terkemuka untuk lingkungan pengembangan cloud yang di-hosting sendiri, digunakan oleh organisasi rekayasa untuk menstandardisasi, mengamankan, dan menskalakan infrastruktur developer mereka. Tim platform mendefinisikan workspace sebagai template Terraform — menentukan IDE, dependensi, alokasi sumber daya, dan akses jaringan — dan developer dapat membuat lingkungan yang konsisten dan siap pakai dalam hitungan menit daripada menghabiskan berhari-hari untuk setup lokal.

Meng-hosting sendiri Coder di VPS Anda berarti kode sumber dan kredensial tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda, memenuhi persyaratan keamanan dan kepatuhan yang ketat. Integrasi Docker socket memungkinkan Coder menyediakan workspace berbasis container langsung di host, memberikan setiap developer lingkungan terisolasi yang didukung oleh komputasi VPS Anda sementara Anda mempertahankan kontrol terpusat atas sumber daya, log audit, dan kebijakan akses.