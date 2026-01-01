Deploy instan Coder.
Platform open-source untuk penyediaan lingkungan pengembangan cloud yang dihosting sendiri dari template Terraform di infrastruktur Anda sendiri.
Pilih paket VPS untuk Coder
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Coder
Coder adalah platform open-source terkemuka untuk lingkungan pengembangan cloud yang di-hosting sendiri, digunakan oleh organisasi rekayasa untuk menstandardisasi, mengamankan, dan menskalakan infrastruktur developer mereka. Tim platform mendefinisikan workspace sebagai template Terraform — menentukan IDE, dependensi, alokasi sumber daya, dan akses jaringan — dan developer dapat membuat lingkungan yang konsisten dan siap pakai dalam hitungan menit daripada menghabiskan berhari-hari untuk setup lokal.
Meng-hosting sendiri Coder di VPS Anda berarti kode sumber dan kredensial tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda, memenuhi persyaratan keamanan dan kepatuhan yang ketat. Integrasi Docker socket memungkinkan Coder menyediakan workspace berbasis container langsung di host, memberikan setiap developer lingkungan terisolasi yang didukung oleh komputasi VPS Anda sementara Anda mempertahankan kontrol terpusat atas sumber daya, log audit, dan kebijakan akses.
Fitur utama Coder
Template ruang kerja Terraform
Definisikan lingkungan pengembangan yang dapat direproduksi sebagai kode dan sediakan ruang kerja yang konsisten untuk setiap developer dengan sekali klik.
IDE apa pun didukung
Developer terhubung menggunakan VS Code, JetBrains, atau editor berbasis browser melalui SSH tanpa mengubah alur kerja pilihan mereka.
Mulai otomatis dan berhenti otomatis
Ruang kerja mulai secara otomatis saat diakses dan berhenti sesuai jadwal, mengurangi konsumsi sumber daya yang tidak aktif dan biaya infrastruktur.
SSO (Single Sign-On) dan log audit
Integrasikan dengan OIDC, GitHub, atau penyedia identitas perusahaan dan pertahankan jejak audit lengkap untuk keamanan dan kepatuhan.
Kuota sumber daya
Atur batas CPU dan memori per pengguna untuk mencegah ruang kerja yang tidak terkendali mengonsumsi semua sumber daya VPS yang tersedia.
Jalankan Coder lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.
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