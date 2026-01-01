Misskey adalah platform media sosial sumber terbuka yang kaya fitur, dibangun untuk fediverse. Menggunakan protokol ActivityPub, instans Misskey Anda berfederasi dengan Mastodon, Pleroma, dan ribuan server fediverse lainnya, memberikan pengguna Anda akses ke grafik sosial global sambil menjaga semua data di infrastruktur Anda sendiri.

Tidak seperti platform terpusat besar, Misskey mengutamakan kontrol komunitas â€” Anda menetapkan aturan, kebijakan moderasi, dan siapa yang dapat bergabung. Self-hosting di VPS berarti tidak ada manipulasi algoritmik, tidak ada pengumpulan data, dan tidak ada risiko platform menghilang di sekitar Anda.