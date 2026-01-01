Deploy Misskey instan.
Platform media sosial terfederasi open-source yang menghubungkan komunitas Anda ke fediverse global melalui ActivityPub.
Pilih paket VPS untuk Misskey
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Misskey
Misskey adalah platform media sosial sumber terbuka yang kaya fitur, dibangun untuk fediverse. Menggunakan protokol ActivityPub, instans Misskey Anda berfederasi dengan Mastodon, Pleroma, dan ribuan server fediverse lainnya, memberikan pengguna Anda akses ke grafik sosial global sambil menjaga semua data di infrastruktur Anda sendiri.
Tidak seperti platform terpusat besar, Misskey mengutamakan kontrol komunitas â€” Anda menetapkan aturan, kebijakan moderasi, dan siapa yang dapat bergabung. Self-hosting di VPS berarti tidak ada manipulasi algoritmik, tidak ada pengumpulan data, dan tidak ada risiko platform menghilang di sekitar Anda.
Fitur utama Misskey
Federasi ActivityPub
Instans Anda terhubung ke lebih dari 10.000 server fediverse sehingga pengguna dapat mengikuti dan berinteraksi dengan akun di Mastodon, Pleroma, dan platform lainnya tanpa meninggalkan instans Anda.
Reaksi Emoji Kustom
Bereaksi terhadap postingan apa pun dengan emoji apa pun â€” termasuk emoji kustom yang Anda unggah â€” jauh melampaui tombol suka satu-klik di sebagian besar platform.
Media Drive bawaan
Setiap pengguna mendapatkan drive media pribadi untuk mengunggah, mengatur, dan menggunakan kembali file dan gambar antar postingan tanpa mengunggah ulang.
Plugin dan Sistem Tema
Perluas Misskey dengan plugin bertenaga AiScript dan terapkan tema kustom untuk mempersonalisasi antarmuka secara mendalam bagi komunitas Anda.
Visibilitas catatan fleksibel
Setiap postingan dapat diatur menjadi publik, linimasa beranda, khusus pengikut, atau pesan langsung â€” memberikan pengguna kontrol yang terperinci atas siapa yang melihat apa.
Jalankan Misskey lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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