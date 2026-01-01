Deploy instan ProjectSend.
Platform berbagi file profesional yang berfokus pada klien, dengan akun per klien, pelacakan unduhan, dan kontrol akses terperinci untuk agensi dan bisnis.
Pilih paket VPS untuk ProjectSend
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ProjectSend
ProjectSend adalah platform pengiriman file open-source yang dibangun untuk bisnis yang perlu berbagi file dengan klien tertentu, bukan dengan publik. Setiap klien mendapatkan login mereka sendiri dan hanya melihat file yang ditugaskan kepada mereka, sementara administrator melacak setiap unduhan, menetapkan tanggal kedaluwarsa pada materi sensitif, dan menerima notifikasi saat penerima mengakses unggahan baru â€” menciptakan alternatif yang akuntabel dan bermerek untuk tautan penyimpanan cloud generik.
Meng-hosting ProjectSend di VPS Anda menjaga file klien rahasia â€” kontrak, dokumen keuangan, aset desain â€” pada infrastruktur yang sepenuhnya Anda kontrol, tanpa biaya per pengguna, tanpa batasan penyimpanan, dan kemampuan untuk menyesuaikan branding agar sesuai dengan identitas bisnis Anda.
Fitur utama ProjectSend
Akun per klien
Setiap klien mendapatkan login khusus dan hanya melihat file yang ditetapkan kepada mereka, menjaga setiap hubungan tetap pribadi dan terorganisir tanpa tautan publik yang dibagikan.
Pelacakan Unduhan
Log aktivitas terperinci menunjukkan dengan tepat siapa yang mengunduh file apa dan kapan, memberikan bukti pengiriman untuk kepatuhan dan mengurangi email 'apakah Anda sudah menerimanya?'.
Masa berlaku
Atur kedaluwarsa otomatis pada dokumen sensitif sehingga akses dicabut setelah periode yang ditentukan, mengurangi risiko paparan tanpa pembersihan manual.
Notifikasi email
Klien menerima email otomatis saat file baru tersedia, menghilangkan kebutuhan untuk memberi tahu mereka secara terpisah setelah setiap unggahan.
Branding Kustom
Tema dan logo yang dapat disesuaikan menghadirkan portal file berlabel putih yang profesional yang mencerminkan identitas agensi atau bisnis Anda daripada layanan generik.
Jalankan ProjectSend lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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