ProjectSend adalah platform pengiriman file open-source yang dibangun untuk bisnis yang perlu berbagi file dengan klien tertentu, bukan dengan publik. Setiap klien mendapatkan login mereka sendiri dan hanya melihat file yang ditugaskan kepada mereka, sementara administrator melacak setiap unduhan, menetapkan tanggal kedaluwarsa pada materi sensitif, dan menerima notifikasi saat penerima mengakses unggahan baru â€” menciptakan alternatif yang akuntabel dan bermerek untuk tautan penyimpanan cloud generik.

Meng-hosting ProjectSend di VPS Anda menjaga file klien rahasia â€” kontrak, dokumen keuangan, aset desain â€” pada infrastruktur yang sepenuhnya Anda kontrol, tanpa biaya per pengguna, tanpa batasan penyimpanan, dan kemampuan untuk menyesuaikan branding agar sesuai dengan identitas bisnis Anda.