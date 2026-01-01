Deploy LobeChat instan.
Antarmuka obrolan AI sumber terbuka modern yang mendukung OpenAI, Anthropic, Ollama, dan 20+ penyedia LLM lainnya.
Pilih paket VPS untuk LobeChat
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LobeChat
LobeChat adalah framework chat AI open-source yang canggih dengan lebih dari 75.000 bintang GitHub yang memberikan pengalaman mirip ChatGPT sekaligus memungkinkan Anda terhubung ke provider LLM mana pun yang Anda pilih. LobeChat mendukung OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama, dan puluhan lainnya â€” semuanya dari satu antarmuka terpadu dengan manajemen percakapan, plugin, unggahan file, dan dukungan suara.
Self-hosting LobeChat berarti kunci API Anda tetap berada di infrastruktur Anda sendiri, data percakapan tidak pernah dicatat oleh platform pihak ketiga, dan kode akses menjaga instance Anda tetap privat. Arsitektur client-only yang ringan ini tidak memerlukan database, berjalan efisien bersama layanan lain di VPS yang sama.
Fitur utama LobeChat
20+ Penyedia LLM
Hubungkan ke OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama, dan lainnya tanpa beralih aplikasi atau mengelola antarmuka terpisah.
Plugin ekosistem
Perluas chat dengan pencarian web, eksekusi kode, pembuatan gambar, dan kemampuan lainnya melalui sistem plugin bawaan.
Dukungan File & Vision
Unggah dokumen dan gambar untuk analisis oleh model berkemampuan visual langsung di dalam percakapan.
Asisten AI Kustom
Buat persona AI yang dapat digunakan kembali dengan prompt sistem yang disesuaikan dan parameter model untuk tugas atau alur kerja tertentu.
Interaksi Suara
Gunakan text-to-speech dan speech-to-text untuk percakapan bebas genggam dengan penyedia LLM yang terhubung.
Jalankan LobeChat lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.