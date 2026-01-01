LobeChat adalah framework chat AI open-source yang canggih dengan lebih dari 75.000 bintang GitHub yang memberikan pengalaman mirip ChatGPT sekaligus memungkinkan Anda terhubung ke provider LLM mana pun yang Anda pilih. LobeChat mendukung OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama, dan puluhan lainnya â€” semuanya dari satu antarmuka terpadu dengan manajemen percakapan, plugin, unggahan file, dan dukungan suara.

Self-hosting LobeChat berarti kunci API Anda tetap berada di infrastruktur Anda sendiri, data percakapan tidak pernah dicatat oleh platform pihak ketiga, dan kode akses menjaga instance Anda tetap privat. Arsitektur client-only yang ringan ini tidak memerlukan database, berjalan efisien bersama layanan lain di VPS yang sama.