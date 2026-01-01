Dograh adalah platform no-code open-source gratis yang memungkinkan Anda membangun dan men-deploy AI voice agent tanpa menulis satu baris kode pun. Dengan interface drag-and-drop-nya, Anda bisa mengubah konsep menjadi AI voice agent yang siap produksi dalam waktu kurang dari sepuluh menit, dengan dukungan lebih dari 30 bahasa, analitik real-time, dan perutean panggilan cerdas yang sudah terintegrasi sejak awal.

Self-hosting Dograh di VPS Anda menjaga semua data percakapan, rekaman, dan interaksi pelanggan tetap berada di infrastruktur Anda sendiri, yang sangat penting untuk kepatuhan GDPR dan industri dengan persyaratan residensi data yang ketat. Komponen PostgreSQL, Redis, dan MinIO yang disertakan memberikan performa penyimpanan dan caching yang dibutuhkan oleh interaksi suara latensi rendah.