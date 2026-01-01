Deploy instan Dograh.
Platform open-source tanpa coding untuk membuat dan mendeploy AI voice agent dalam hitungan menit, dengan dukungan 30+ bahasa.
Pilih paket VPS untuk Dograh
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Dograh
Dograh adalah platform no-code open-source gratis yang memungkinkan Anda membangun dan men-deploy AI voice agent tanpa menulis satu baris kode pun. Dengan interface drag-and-drop-nya, Anda bisa mengubah konsep menjadi AI voice agent yang siap produksi dalam waktu kurang dari sepuluh menit, dengan dukungan lebih dari 30 bahasa, analitik real-time, dan perutean panggilan cerdas yang sudah terintegrasi sejak awal.
Self-hosting Dograh di VPS Anda menjaga semua data percakapan, rekaman, dan interaksi pelanggan tetap berada di infrastruktur Anda sendiri, yang sangat penting untuk kepatuhan GDPR dan industri dengan persyaratan residensi data yang ketat. Komponen PostgreSQL, Redis, dan MinIO yang disertakan memberikan performa penyimpanan dan caching yang dibutuhkan oleh interaksi suara latensi rendah.
Fitur utama Dograh
Agent builder tanpa coding
Alur kerja seret dan lepas memungkinkan pengguna non-teknis mendesain alur percakapan suara lengkap tanpa menulis kode apa pun.
Dukungan 30+ bahasa
Sintesis dan pengenalan suara multibahasa asli memungkinkan interaksi pelanggan dalam bahasa yang disukai pengguna Anda.
Perutean panggilan cerdas
Permintaan kompleks secara otomatis diteruskan ke agen manusia, sehingga AI tetap menangani permintaan rutin secara efisien.
Analisis real-time
Dasbor langsung menampilkan metrik percakapan, tingkat penyelesaian, dan kinerja agen sehingga Anda dapat mengoptimalkan secara berkelanjutan.
Arsitektur yang mengutamakan privasi
Semua data percakapan tetap berada di infrastruktur Anda, memudahkan untuk memenuhi persyaratan kepatuhan GDPR dan industri.
Jalankan Dograh lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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