Deploy instan Drizzle Gateway.
Studio manajemen database yang dihosting sendiri, dibangun di atas ekosistem Drizzle ORM dengan pembuatan kueri visual dan dukungan multi-database.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Drizzle Gateway
Sebagai versi Drizzle Studio yang ditingkatkan dan di-self-host, Drizzle Gateway menyediakan antarmuka berbasis web yang komprehensif bagi developer dan administrator database untuk mengelola database mereka. Dibangun di atas ekosistem Drizzle ORM, Drizzle Gateway menghadirkan pembuatan query tingkat lanjut, visualisasi skema real-time, dan manajemen migrasi dalam satu alat yang dapat diakses dari browser mana pun.
Aplikasi ini mendukung beberapa koneksi database secara bersamaan, menjadikannya pusat kendali terpusat bagi tim yang bekerja di lingkungan development, staging, dan produksi. Proteksi kata sandi utama mengamankan akses, sementara penyimpanan persisten menjaga semua konfigurasi koneksi dan query yang tersimpan tetap utuh di setiap restart. Self-hosting memastikan kredensial database sensitif tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda.
Fitur utama Drizzle Gateway
Pembangun kueri visual
Buat dan jalankan kueri database melalui antarmuka yang intuitif dengan keamanan tipe â€” tidak diperlukan SQL mentah untuk operasi umum.
Visualisasi Skema
Lihat struktur dan relasi database Anda dalam diagram visual real-time yang diperbarui saat Anda membuat perubahan skema.
Koneksi Multi-database
Kelola koneksi ke beberapa database secara bersamaan, beralih antar lingkungan tanpa meninggalkan antarmuka.
Manajemen Migrasi
Buat, pratinjau, dan terapkan migrasi skema langsung dari UI, menjaga evolusi database Anda tetap terorganisir dan dapat diaudit.
Perlindungan kata sandi utama
Mengamankan akses ke semua koneksi database di balik satu kata sandi utama, menjaga kredensial tetap aman di VPS Anda.
Jalankan Drizzle Gateway lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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