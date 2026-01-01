Sebagai versi Drizzle Studio yang ditingkatkan dan di-self-host, Drizzle Gateway menyediakan antarmuka berbasis web yang komprehensif bagi developer dan administrator database untuk mengelola database mereka. Dibangun di atas ekosistem Drizzle ORM, Drizzle Gateway menghadirkan pembuatan query tingkat lanjut, visualisasi skema real-time, dan manajemen migrasi dalam satu alat yang dapat diakses dari browser mana pun.

Aplikasi ini mendukung beberapa koneksi database secara bersamaan, menjadikannya pusat kendali terpusat bagi tim yang bekerja di lingkungan development, staging, dan produksi. Proteksi kata sandi utama mengamankan akses, sementara penyimpanan persisten menjaga semua konfigurasi koneksi dan query yang tersimpan tetap utuh di setiap restart. Self-hosting memastikan kredensial database sensitif tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda.