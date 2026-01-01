Deploy Passbolt instalasi sekali klik.
Manajer kata sandi tim open-source yang dibangun untuk kolaborasi, dengan enkripsi end-to-end dan privasi self-hosted.
Pilih paket VPS untuk Passbolt
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Passbolt
Passbolt adalah manajer kata sandi open-source yang dibuat untuk tim yang perlu menyimpan, berbagi, dan mengaudit kredensial dengan aman. Setiap kata sandi terenkripsi end-to-end menggunakan OpenPGP sebelum meninggalkan browser â€” server tidak akan pernah melihat rahasia plaintext Anda. Tidak seperti brankas serbaguna, Passbolt dirancang dari awal untuk kolaborasi: Anda dapat berbagi kata sandi individual atau seluruh folder dengan rekan kerja tanpa pernah mengekspos kunci yang mendasarinya.
Self-hosting Passbolt di VPS Anda sendiri berarti database kredensial Anda tidak akan pernah menyentuh server pihak ketiga. Anda mengontrol kunci enkripsi, log akses, dan kebijakan retensi data â€” persyaratan penting bagi tim yang memiliki kewajiban kepatuhan seperti SOC 2, ISO 27001, atau GDPR.
Fitur utama Passbolt
Enkripsi end-to-end
Semua kata sandi dienkripsi dengan OpenPGP di browser sebelum dikirim ke server, sehingga host tidak pernah memiliki akses ke rahasia dalam bentuk teks biasa.
Berbagi terperinci
Bagikan kata sandi atau folder individual dengan pengguna atau grup tertentu, dengan kontrol akses baca atau tulis berdasarkan izin.
Jejak audit lengkap
Setiap akses, pembagian, penyalinan, dan pembaruan dicatat dengan stempel waktu dan identitas pengguna, memberikan tim keamanan riwayat aktivitas kredensial yang lengkap.
Ekstensi browser
Ekstensi resmi untuk Chrome dan Firefox mengisi kredensial secara otomatis di situs yang cocok langsung dari brankas, tanpa mengekspos kata sandi di papan klip.
REST API dan CLI
API REST lengkap dan alat CLI resmi memungkinkan tim DevOps mengintegrasikan Passbolt ke dalam skrip provisioning, pipeline CI/CD, dan alur kerja rotasi rahasia.
Jalankan Passbolt lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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