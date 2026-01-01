Passbolt adalah manajer kata sandi open-source yang dibuat untuk tim yang perlu menyimpan, berbagi, dan mengaudit kredensial dengan aman. Setiap kata sandi terenkripsi end-to-end menggunakan OpenPGP sebelum meninggalkan browser â€” server tidak akan pernah melihat rahasia plaintext Anda. Tidak seperti brankas serbaguna, Passbolt dirancang dari awal untuk kolaborasi: Anda dapat berbagi kata sandi individual atau seluruh folder dengan rekan kerja tanpa pernah mengekspos kunci yang mendasarinya.

Self-hosting Passbolt di VPS Anda sendiri berarti database kredensial Anda tidak akan pernah menyentuh server pihak ketiga. Anda mengontrol kunci enkripsi, log akses, dan kebijakan retensi data â€” persyaratan penting bagi tim yang memiliki kewajiban kepatuhan seperti SOC 2, ISO 27001, atau GDPR.