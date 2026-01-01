Meilisearch adalah search engine open-source dengan performa super cepat, ditulis dalam Rust, yang mampu menampilkan hasil relevan dalam kurang dari 50 milidetik. Dilengkapi fitur bawaan seperti pendeteksi kesalahan ketik, filter berfaset, dan kustomisasi urutan hasil pencarian â€” semuanya melalui REST API yang sederhana. Dengan pengaturan default yang cerdas, Meilisearch memudahkan penambahan fitur pencarian yang powerful ke toko e-commerce, situs dokumentasi, dan aplikasi SaaS.

Dengan menghosting Meilisearch di VPS Anda sendiri, Anda mendapatkan CPU dan memori khusus untuk performa konsisten di bawah 50 milidetik bahkan saat beban tinggi, pengindeksan dokumen tanpa batas dengan biaya tetap, serta kontrol penuh atas keamanan dan konfigurasi tanpa perlu bergantung pada layanan pencarian terkelola.