Deploy Meilisearch instan.
Mesin pencari open-source yang dibangun dengan Rust yang memberikan hasil toleran terhadap salah ketik dalam waktu kurang dari 50 milidetik.
Pilih paket VPS untuk Meilisearch
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Meilisearch
Meilisearch adalah search engine open-source dengan performa super cepat, ditulis dalam Rust, yang mampu menampilkan hasil relevan dalam kurang dari 50 milidetik. Dilengkapi fitur bawaan seperti pendeteksi kesalahan ketik, filter berfaset, dan kustomisasi urutan hasil pencarian â€” semuanya melalui REST API yang sederhana. Dengan pengaturan default yang cerdas, Meilisearch memudahkan penambahan fitur pencarian yang powerful ke toko e-commerce, situs dokumentasi, dan aplikasi SaaS.
Dengan menghosting Meilisearch di VPS Anda sendiri, Anda mendapatkan CPU dan memori khusus untuk performa konsisten di bawah 50 milidetik bahkan saat beban tinggi, pengindeksan dokumen tanpa batas dengan biaya tetap, serta kontrol penuh atas keamanan dan konfigurasi tanpa perlu bergantung pada layanan pencarian terkelola.
Fitur utama Meilisearch
Hasil di bawah 50 md
Mesin berbasis Rust mengembalikan hasil pencarian dalam waktu kurang dari 50 milidetik bahkan di antara jutaan dokumen.
Toleransi Kesalahan Ketik Bawaan
Pengguna menemukan apa yang mereka butuhkan bahkan dengan salah ketik â€“ tidak perlu konfigurasi untuk mengaktifkan koreksi salah ketik cerdas.
Faceted Filtering
Filter dan faset canggih memungkinkan pengguna menyaring hasil pencarian berdasarkan kategori, harga, tag, atau atribut kustom apa pun.
Minimalis REST API
SDK komprehensif untuk JavaScript, Python, PHP, Go, dan lainnya membuat integrasi menjadi mudah untuk stack apa pun.
Pengindeksan real-time
Dokumen dapat dicari segera setelah ditambahkan, tanpa penundaan pembangunan ulang atau penyegaran indeks manual.
Jalankan Meilisearch lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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