Diskon Meilisearch hingga 69%

Deploy Meilisearch instan.

Mesin pencari open-source yang dibangun dengan Rust yang memberikan hasil toleran terhadap salah ketik dalam waktu kurang dari 50 milidetik.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Meilisearch instan.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Meilisearch

Meilisearch adalah search engine open-source dengan performa super cepat, ditulis dalam Rust, yang mampu menampilkan hasil relevan dalam kurang dari 50 milidetik. Dilengkapi fitur bawaan seperti pendeteksi kesalahan ketik, filter berfaset, dan kustomisasi urutan hasil pencarian â€” semuanya melalui REST API yang sederhana. Dengan pengaturan default yang cerdas, Meilisearch memudahkan penambahan fitur pencarian yang powerful ke toko e-commerce, situs dokumentasi, dan aplikasi SaaS.

Dengan menghosting Meilisearch di VPS Anda sendiri, Anda mendapatkan CPU dan memori khusus untuk performa konsisten di bawah 50 milidetik bahkan saat beban tinggi, pengindeksan dokumen tanpa batas dengan biaya tetap, serta kontrol penuh atas keamanan dan konfigurasi tanpa perlu bergantung pada layanan pencarian terkelola.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Meilisearch

Hasil di bawah 50 md

Mesin berbasis Rust mengembalikan hasil pencarian dalam waktu kurang dari 50 milidetik bahkan di antara jutaan dokumen.

Toleransi Kesalahan Ketik Bawaan

Pengguna menemukan apa yang mereka butuhkan bahkan dengan salah ketik â€“ tidak perlu konfigurasi untuk mengaktifkan koreksi salah ketik cerdas.

Faceted Filtering

Filter dan faset canggih memungkinkan pengguna menyaring hasil pencarian berdasarkan kategori, harga, tag, atau atribut kustom apa pun.

Minimalis REST API

SDK komprehensif untuk JavaScript, Python, PHP, Go, dan lainnya membuat integrasi menjadi mudah untuk stack apa pun.

Pengindeksan real-time

Dokumen dapat dicari segera setelah ditambahkan, tanpa penundaan pembangunan ulang atau penyegaran indeks manual.

Jalankan Meilisearch lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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