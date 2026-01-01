Keila adalah platform pemasaran email dan newsletter open-source yang memungkinkan Anda mengembangkan, melakukan segmentasi, dan menjangkau daftar subscriber Anda tanpa bergantung pada Mailchimp, Brevo, atau SaaS komersial lainnya. Dibangun dengan Elixir dan Phoenix untuk kemampuan pengiriman yang tinggi dan throughput konkuren, platform ini menyediakan editor drag-and-drop yang bersih, kampanye otomatis, pengujian A/B, segmentasi subscriber, dan alur konfirmasi double opt-in â€” semuanya didukung oleh penyedia SMTP Anda sendiri sehingga Anda tetap memegang kendali penuh atas reputasi pengiriman dan data kontak.

Self-hosting Keila di VPS Anda memberikan subscriber dan pengiriman tak terbatas kepada newsletter, penerbit independen, dan bisnis kecil, tanpa harga per-kontak yang meningkat drastis setelah beberapa ribu pembaca. Hubungkan penyedia SMTP apa pun â€” SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, postfix Anda sendiri â€” dan miliki setiap hubungan subscriber.