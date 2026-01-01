Deploy Keila instan.
Platform newsletter dan pemasaran email sumber terbuka yang dibangun sebagai alternatif hosting mandiri untuk Mailchimp, Brevo, dan Sendinblue.
Pilih paket VPS untuk Keila
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Keila
Keila adalah platform pemasaran email dan newsletter open-source yang memungkinkan Anda mengembangkan, melakukan segmentasi, dan menjangkau daftar subscriber Anda tanpa bergantung pada Mailchimp, Brevo, atau SaaS komersial lainnya. Dibangun dengan Elixir dan Phoenix untuk kemampuan pengiriman yang tinggi dan throughput konkuren, platform ini menyediakan editor drag-and-drop yang bersih, kampanye otomatis, pengujian A/B, segmentasi subscriber, dan alur konfirmasi double opt-in â€” semuanya didukung oleh penyedia SMTP Anda sendiri sehingga Anda tetap memegang kendali penuh atas reputasi pengiriman dan data kontak.
Self-hosting Keila di VPS Anda memberikan subscriber dan pengiriman tak terbatas kepada newsletter, penerbit independen, dan bisnis kecil, tanpa harga per-kontak yang meningkat drastis setelah beberapa ribu pembaca. Hubungkan penyedia SMTP apa pun â€” SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, postfix Anda sendiri â€” dan miliki setiap hubungan subscriber.
Fitur utama Keila
Editor drag-and-drop
Editor newsletter visual dengan blok yang dapat digunakan kembali, unggah gambar, dan pratinjau langsung membuat perancangan kampanye mudah diakses bagi non-developer.
Segmentasi pelanggan
Definisikan segmen berdasarkan tag langganan, kolom kustom, atau pola aktivitas, lalu kirim kampanye bertarget ke segmen audiens tertentu.
Konfirmasi Double opt-in
Alur konfirmasi bawaan secara default menerapkan double opt-in, melindungi reputasi pengirim, dan memastikan sesuai dengan CAN-SPAM dan GDPR.
Gunakan SMTP Anda sendiri
Hubungkan penyedia SMTP mana pun â€” SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, atau postfix Anda sendiri â€” dan miliki kemampuan pengiriman serta reputasi pengirim Anda.
Analitik Pembukaan dan Klik
Pelacakan pembukaan dan klik per kampanye dengan tingkat berhenti berlangganan dan pelaporan pantulan membantu menyempurnakan baris subjek dan konten seiring waktu.
API dan webhooks
Integrasi REST API dan webhook penuh memungkinkan Anda menyinkronkan pelanggan dari CRM eksternal, e-commerce, atau formulir pendaftaran secara otomatis.
Jalankan Keila lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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