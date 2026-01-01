Homepage adalah dashboard aplikasi yang cepat, aman, dan sangat dapat disesuaikan yang berfungsi sebagai pusat untuk semua layanan self-hosted Anda. Dikonfigurasi sepenuhnya melalui file YAML, ini terintegrasi dengan Docker untuk secara otomatis mendeteksi container yang sedang berjalan, menampilkan metrik sistem langsung dan status layanan, serta mendukung lebih dari 100 integrasi pihak ketiga untuk widget data real-time. Arsitektur yang sepenuhnya statis membuatnya memuat secara instan dan membutuhkan sumber daya server yang minimal.

Menerapkan Homepage di VPS Anda dengan akses soket Docker langsung menciptakan dashboard dinamis yang dapat memperbarui diri dan mencerminkan infrastruktur Anda secara real-time â€” container baru akan muncul secara otomatis, menjaga dashboard Anda tetap akurat seiring pertumbuhan stack Anda tanpa konfigurasi manual.