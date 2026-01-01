Deploy Beranda instan.
Dashboard aplikasi modern yang sepenuhnya statis dengan deteksi kontainer Docker otomatis dan 100+ integrasi layanan.
Pilih paket VPS untuk Homepage
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Homepage
Homepage adalah dashboard aplikasi yang cepat, aman, dan sangat dapat disesuaikan yang berfungsi sebagai pusat untuk semua layanan self-hosted Anda. Dikonfigurasi sepenuhnya melalui file YAML, ini terintegrasi dengan Docker untuk secara otomatis mendeteksi container yang sedang berjalan, menampilkan metrik sistem langsung dan status layanan, serta mendukung lebih dari 100 integrasi pihak ketiga untuk widget data real-time. Arsitektur yang sepenuhnya statis membuatnya memuat secara instan dan membutuhkan sumber daya server yang minimal.
Menerapkan Homepage di VPS Anda dengan akses soket Docker langsung menciptakan dashboard dinamis yang dapat memperbarui diri dan mencerminkan infrastruktur Anda secara real-time â€” container baru akan muncul secara otomatis, menjaga dashboard Anda tetap akurat seiring pertumbuhan stack Anda tanpa konfigurasi manual.
Fitur utama Homepage
Docker Auto-Discovery
Secara otomatis mendeteksi kontainer yang berjalan melalui soket Docker dan menambahkannya ke dashboard Anda tanpa entri manual.
100+ Integrasi Layanan
Tampilkan data langsung dari Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox, dan puluhan layanan mandiri populer lainnya langsung di widget dasbor.
Konfigurasi Berbasis YAML
Kontrol versi seluruh konfigurasi dasbor Anda dalam file YAML, membuatnya sangat mudah untuk direplikasi atau dimigrasikan antar lingkungan.
Widget Sumber Daya Sistem
Widget bawaan menampilkan penggunaan CPU, memori, dan disk secara real-time sehingga Anda dapat memantau kesehatan server dari halaman awal Anda.
Kustom CSS dan JS
Suntikkan CSS dan JavaScript kustom untuk menyesuaikan tampilan dashboard di luar opsi tema bawaan.
Jalankan Homepage lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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