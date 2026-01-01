Deploy instan Readur.
Sistem manajemen dokumen yang menggunakan OCR untuk mengubah file dan gambar yang dipindai menjadi arsip yang sepenuhnya dapat dicari.
Pilih paket VPS untuk Readur
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Readur
Readur adalah platform pengelolaan dokumen yang memanfaatkan teknologi OCR untuk mengubah dokumen kertas, file hasil scan, dan gambar menjadi arsip digital yang dapat dicari. Platform ini menerima PDF, gambar, dan file Office melalui unggahan drag-and-drop atau folder pantauan otomatis, mengekstrak teks tanpa mengubah file aslinya, dan mengindeks semuanya di PostgreSQL untuk pencarian full-text yang cepat.
Self-hosting Readur menjaga dokumen sensitif â€” catatan hukum, rekam medis, tanda terima keuangan â€” di bawah kendali eksklusif Anda tanpa mengunggahnya ke layanan OCR pihak ketiga yang mungkin menyimpan salinan atau membagikan konten. Autentikasi berbasis token dan pengaturan OCR yang dapat dikonfigurasi memberi Anda kontrol terperinci atas konkurensi pemrosesan, deteksi bahasa, dan pembatasan jenis file.
Fitur utama Readur
Ekstraksi Teks OCR
Secara otomatis mengekstrak teks dari PDF yang dipindai dan gambar sehingga setiap dokumen dapat dicari tanpa transkripsi manual.
Otomatisasi Folder Pantau
Jatuhkan file ke folder yang dipantau dan Readur memproses serta mengindeksnya secara otomatis, menghilangkan langkah-langkah unggah yang berulang untuk penyerapan massal.
Pencarian Teks Lengkap
Pencarian teks lengkap yang didukung PostgreSQL mengembalikan dokumen yang relevan secara instan di seluruh arsip Anda, dengan pemfilteran dan pemeringkatan yang terintegrasi.
Pemrosesan Tidak Merusak
File asli disimpan persis seperti saat diunggah â€” teks OCR disimpan secara terpisah sehingga dokumen sumber tetap identik bit-per-bit.
Bantuan Multi-Format
Menangani PDF, format gambar umum, teks biasa, RTF, dan dokumen Office dalam satu arsip terpadu tanpa alur kerja spesifik format.
Jalankan Readur lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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