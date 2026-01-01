Readur adalah platform pengelolaan dokumen yang memanfaatkan teknologi OCR untuk mengubah dokumen kertas, file hasil scan, dan gambar menjadi arsip digital yang dapat dicari. Platform ini menerima PDF, gambar, dan file Office melalui unggahan drag-and-drop atau folder pantauan otomatis, mengekstrak teks tanpa mengubah file aslinya, dan mengindeks semuanya di PostgreSQL untuk pencarian full-text yang cepat.

Self-hosting Readur menjaga dokumen sensitif â€” catatan hukum, rekam medis, tanda terima keuangan â€” di bawah kendali eksklusif Anda tanpa mengunggahnya ke layanan OCR pihak ketiga yang mungkin menyimpan salinan atau membagikan konten. Autentikasi berbasis token dan pengaturan OCR yang dapat dikonfigurasi memberi Anda kontrol terperinci atas konkurensi pemrosesan, deteksi bahasa, dan pembatasan jenis file.