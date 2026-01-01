Deploy NocoDB instan.
Alternatif Airtable open-source yang mengubah database SQL apa pun menjadi spreadsheet kolaboratif dengan API yang dibuat secara otomatis.
Pilih paket VPS untuk NocoDB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan NocoDB
NocoDB adalah alternatif Airtable open-source terkemuka, yang mengubah PostgreSQL, MySQL, dan database SQL lainnya menjadi antarmuka spreadsheet intuitif yang dapat dikelola dengan percaya diri oleh pengguna non-teknis. Ini menawarkan tampilan grid, kanban, galeri, kalender, dan formulir bersama dengan REST dan GraphQL API yang dibuat secara otomatis, tipe bidang yang kaya, dan kolaborasi real-time â€” semuanya tanpa harga per-kursi.
Self-hosting NocoDB di VPS Anda memastikan data bisnis sensitif tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda, menghilangkan batasan harga berdasarkan jumlah pengguna, dan memberikan tim Anda kekuatan penuh database relasional di balik front-end no-code yang dapat digunakan siapa saja.
Fitur utama NocoDB
Berbagai Tipe Tampilan
Beralih antara tampilan grid, kanban, galeri, kalender, dan formulir untuk data yang sama, memungkinkan setiap anggota tim bekerja dalam format yang sesuai dengan alur kerja mereka.
APIs Dihasilkan Secara Otomatis
Setiap tabel secara otomatis mengekspos endpoint REST dan GraphQL, memungkinkan developer untuk membangun integrasi kustom dan front-end tanpa menulis kode backend.
Tipe kolom kaya
Lampiran, formula, fungsi pencarian, agregasi data, dan catatan tertaut menghadirkan kemampuan spreadsheet ke data relasional Anda tanpa kueri SQL yang kompleks.
Kontrol Akses Terperinci
Atur izin tingkat ruang kerja, basis, dan tabel dengan manajemen peran sehingga setiap anggota tim hanya melihat apa yang mereka butuhkan.
Otomatisasi Webhook
Memicu alur kerja eksternal dan integrasi secara otomatis saat data berubah, menghubungkan NocoDB ke alat Anda yang sudah ada tanpa kode kustom.
Impor Airtable
Migrasikan basis Airtable, file CSV, atau lembar Excel yang sudah ada dengan deteksi skema, memudahkan Anda untuk beralih tanpa membangun ulang data Anda dari awal.
Jalankan NocoDB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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