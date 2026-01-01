NocoDB adalah alternatif Airtable open-source terkemuka, yang mengubah PostgreSQL, MySQL, dan database SQL lainnya menjadi antarmuka spreadsheet intuitif yang dapat dikelola dengan percaya diri oleh pengguna non-teknis. Ini menawarkan tampilan grid, kanban, galeri, kalender, dan formulir bersama dengan REST dan GraphQL API yang dibuat secara otomatis, tipe bidang yang kaya, dan kolaborasi real-time â€” semuanya tanpa harga per-kursi.

Self-hosting NocoDB di VPS Anda memastikan data bisnis sensitif tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda, menghilangkan batasan harga berdasarkan jumlah pengguna, dan memberikan tim Anda kekuatan penuh database relasional di balik front-end no-code yang dapat digunakan siapa saja.