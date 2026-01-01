Deploy instan Photoview.
Galeri foto self-hosted yang mencerminkan struktur sistem berkas Anda dan tidak pernah memodifikasi berkas asli Anda.
Pilih paket VPS untuk Photoview
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Photoview
Photoview adalah galeri foto cepat yang di-hosting sendiri, dibangun untuk fotografer dan keluarga yang ingin menyimpan kenangan mereka di infrastruktur yang mereka kendalikan. Ini membaca langsung dari struktur direktori Anda yang sudah ada â€” tanpa proses impor, tanpa reorganisasi file â€” dan secara otomatis menghasilkan thumbnail dan pratinjau di server Anda sendiri.
Tidak seperti layanan foto cloud, Photoview menjaga file asli Anda tetap utuh dan pribadi. File RAW, metadata EXIF, koordinat GPS, dan pengenalan wajah semuanya berfungsi tanpa mengirim satu pun foto ke layanan pihak ketiga. Setiap pengguna mendapatkan jalur pustaka mereka sendiri, sehingga cocok untuk rumah tangga atau tim kecil yang berbagi satu server.
Fitur utama Photoview
Album yang dicerminkan Filesystem
Struktur direktori Anda yang sudah ada menjadi struktur album Anda secara otomatis â€“ tidak perlu impor, tidak perlu reorganisasi, tidak ada keterikatan.
Dukungan file RAW
Secara native menelusuri dan melihat pratinjau format kamera RAW melalui Darktable, sehingga fotografer dapat melihat seluruh pustaka mereka tanpa konversi.
Pengenalan wajah
Secara otomatis mendeteksi dan mengelompokkan foto-foto orang yang sama, sehingga mudah untuk menemukan semua foto individu tertentu di antara ribuan gambar.
Metadata EXIF dan GPS
Menampilkan pengaturan kamera, data lensa, dan informasi lokasi untuk setiap foto, dengan tampilan peta opsional yang didukung oleh Mapbox.
Berbagi aman
Buat tautan berbagi publik untuk foto individual atau album lengkap, dengan perlindungan kata sandi opsional untuk akses eksternal yang terkontrol.
Pustaka multi-pengguna
Setiap akun pengguna dipetakan ke jalur direktorinya sendiri di server, menjaga anggota keluarga atau kolaborator tetap berada di pustaka yang terpisah dari satu instans.
Jalankan Photoview lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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