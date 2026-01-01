Photoview adalah galeri foto cepat yang di-hosting sendiri, dibangun untuk fotografer dan keluarga yang ingin menyimpan kenangan mereka di infrastruktur yang mereka kendalikan. Ini membaca langsung dari struktur direktori Anda yang sudah ada â€” tanpa proses impor, tanpa reorganisasi file â€” dan secara otomatis menghasilkan thumbnail dan pratinjau di server Anda sendiri.

Tidak seperti layanan foto cloud, Photoview menjaga file asli Anda tetap utuh dan pribadi. File RAW, metadata EXIF, koordinat GPS, dan pengenalan wajah semuanya berfungsi tanpa mengirim satu pun foto ke layanan pihak ketiga. Setiap pengguna mendapatkan jalur pustaka mereka sendiri, sehingga cocok untuk rumah tangga atau tim kecil yang berbagi satu server.