imgproxy adalah server mandiri berperforma tinggi untuk pemrosesan gambar secara instan. Daripada menulis kode manipulasi gambar di aplikasi Anda atau membayar biaya SaaS per-transformasi, Anda cukup menerapkan imgproxy sekali dan mengubah gambar melalui parameter URL. Ubah ukuran, potong, konversi, beri watermark, dan optimalkan gambar dengan membuat URL — tidak diperlukan perubahan pada penyimpanan gambar atau alur pengiriman Anda.

Dibangun di atas libvips, imgproxy memproses gambar secara signifikan lebih cepat daripada ImageMagick dengan penggunaan memori yang lebih rendah. Ini mendukung JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF, dan lainnya, dengan pemilihan format otomatis untuk rasio kualitas-ke-ukuran terbaik. Self-hosting memberi Anda transformasi gambar tanpa batas dengan biaya VPS tetap tanpa harga per permintaan.