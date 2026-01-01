Deploy instan imgproxy.
Server pemrosesan gambar secara langsung yang cepat dan aman yang mengubah ukuran, mengonversi, dan mengoptimalkan gambar melalui permintaan berbasis URL yang sederhana.
Pilih paket VPS untuk imgproxy
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan imgproxy
imgproxy adalah server mandiri berperforma tinggi untuk pemrosesan gambar secara instan. Daripada menulis kode manipulasi gambar di aplikasi Anda atau membayar biaya SaaS per-transformasi, Anda cukup menerapkan imgproxy sekali dan mengubah gambar melalui parameter URL. Ubah ukuran, potong, konversi, beri watermark, dan optimalkan gambar dengan membuat URL — tidak diperlukan perubahan pada penyimpanan gambar atau alur pengiriman Anda.
Dibangun di atas libvips, imgproxy memproses gambar secara signifikan lebih cepat daripada ImageMagick dengan penggunaan memori yang lebih rendah. Ini mendukung JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF, dan lainnya, dengan pemilihan format otomatis untuk rasio kualitas-ke-ukuran terbaik. Self-hosting memberi Anda transformasi gambar tanpa batas dengan biaya VPS tetap tanpa harga per permintaan.
Fitur utama imgproxy
Pemrosesan berbasis URL
Ubah gambar dengan membuat URL – tanpa perubahan kode, tanpa pengerjaan ulang pipeline gambar, dan tanpa SDK yang perlu diinstal di aplikasi Anda.
Konversi format
Secara otomatis menyajikan WebP atau AVIF ke browser yang mendukungnya, dengan kembali ke JPEG atau PNG untuk klien lama.
Dukungan Cloud storage
Ambil gambar sumber langsung dari S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, atau URL HTTP apa pun tanpa menyalin file ke server.
Perlindungan bom gambar
Batasan bawaan pada resolusi sumber dan ukuran file mencegah serangan dekompresi yang dapat menghabiskan memori server.
Penandatanganan URL
Tanda tangan URL kriptografis mencegah penggunaan tidak sah instans imgproxy Anda sebagai proxy gambar publik serbaguna.
Jalankan imgproxy lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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